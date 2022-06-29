Чоловік потрапив на запис камери відеоспостереження, що допомогло поліцейським у слідстві

Поліцейські Дрогобицького району на Львівщині затримали вбивцю молодого чоловіка, який вивіз тіло своєї жертви в ліс за 5 км від місця злочину. Встановити зловмисника вдалося за допомогою записів камер відеоспостереження.

Злочин трапився ще в неділю, 26 червня. Але поліцейські повідомили про нього 29 червня, вже після обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Вранці 26 червня в лісовому масиві у селі Станиля Дрогобицького району виявили тіло вбитого чоловіка. Слідчі встановили, що це 31-річний житель Харкова. На тілі загиблого виявили ознаки насильницької смерті – ножове поранення в груди.

За допомогою камер відеоспостереження «Безпечна Львівщина» поліцейські встановили вбивцю упродовж доби. До скоєння злочину причетний 50-річний житель Трускавця.

«Вночі 26 червня, під час розпивання спиртного, між чоловіками виник конфлікт під час якого зловмисник завдав жертві удару ножем у груди. Переконавшись, що чоловік мертвий, підозрюваний завантажив його тіло у свій автомобіль та вивіз у лісопосадку, розташовану в селі Станиля, після чого поїхав додому», – повідомили у поліції Львівщини.

Підозрюваного взяли під варту. Розслідування триває.