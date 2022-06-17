Фото з місця вбивства, де 51-річний рецидивіст цеглиною забив свого сусіда

Жовківський районний суд засудив 51-річного мешканця Львівщини до 11 років ув'язнення за вбивство, яке він вчинив у січні минулого року. Засуджений кілька разів вдарив свого сусіда цеглиною по голові, чоловік помер ще до приїзду медиків. Про вирок для вбивці повідомла прес-служба прокуратури у п'ятницю, 17 червня.

Як повідомили у прокуратурі, вбивство сталося у січні минулого року в Жовківському районі. Двоє сусідів розпивали алкоголь, між чоловіками виникла сварка. Один з них – раніше судимий 51-річний чоловік, схопив цеглину і кілька разів вдарив нею свого сусіда по голові.

«Засуджений взяв цеглу та наніс нею декілька ударів по голові останнього. Продовжуючи свій злочинний умисел, чоловік наносив удари ногами і кулаками. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер на місці події», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На момент скоєння вбивства, 51-річний бандит вже був неодноразово засудженим. Ба більше, злочинець був зобов’язаний з’являтись на реєстрацію до поліції, бо тоді він щойно вийшов з в'язниці, де відсидів за інший злочин. Однак 51-річний рецидивіст не виконував цих правил, а як встановило слідство, окрім вбивства він встиг ще кілька разів обікрасти людей.

Відтак 51-річний рецидивіст отримав 11 років тюрми за умисне вбивство, крадіжки та порушення правил адміністративного нагляду.