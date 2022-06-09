24-річному Володимиру Кампову загрожує довічне ув'язнення

Правоохоронці затримали 24-річного мешканця Мукачева Володимира Кампова, якого підозрюють у розбійному нападі та жорстокому вбивстві 20-річного Сергія Спачинського, який працював оператором автомобільної заправки. Вбивство сталося ще взимку 2019 року, з того часу підозрюваний переховувався від поліції та перебував у міжнародному розшуку. Нападників на АЗС було троє, двом із них суд оголосив вирок у січні 2020 року – довічне ув'язнення для нападника на хлопця та 8 років тюрми для зловмисника, який брав участь у розбої. Третьому з групи – Володимиру Кампову – зараз загрожує довічне ув'язнення.

За інформацією прес-служби поліції Закарпаття, 24-річного підозрюваного затримали у середу, 8 червня, в одному із сіл Мукачівського району. «Чоловік понад три роки переховувався від правоохоронців за скоєння особливо тяжких злочинів, зокрема розбійного нападу та жорстокого вбивства 20-річного мукачівця. Злочин трапився ще в лютому 2019 року: тіло молодого хлопця із ознаками насильницької смерті виявили на одній із АЗС Мукачева, де він працював оператором», – йдеться у повідомленні поліції.

Імені затриманого підозрюваного у поліції не називають, проте після скоєння нападу на АЗС та вбивства 20-річного хлопця в розшук був оголошений 21-річний Володимир Кампов. Тоді правоохоронці повідомляли, що 25 лютого 2019 року група чоловіків скоїла розбійний напад на автозаправку в Мукачеві. Зловмисники вбили 20-річного працівника АЗС на вулиці Кооперативній. Грабіжники винесли з автозаправки гроші та вдарили її оператора Сергія Спачинського по голові. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Експерти встановили, що удари працівнику грабіжники наносили важким тупим предметом. Одного з нападників затримали, іншого – тоді ще 21-річного Володимира Кампова – оголосили в розшук.

21-річного оператора Сергія Спачинського вбили під час пограбування автозаправки у Мукачеві

У січні 2020 року Мукачівський міськрайонний суд оголосив вирок двом підозрюваним у справі щодо резонансного вбивства на АЗС. Одного з обвинувачених суд визнав винним у вбивстві 20-річного мукачівця Сергія Спачинського і в розбої, другого – винним лише у розбої. Нападника, який безпосередньо завдавав ударів працівнику АЗС, засудили до довічного ув’язнення. Крім того, його зобов'язали виплатити компенсацію матері вбитого хлопця – 500 тис. грн, а також відшкодувати судові витрати. Другого учасника злочину визнали винним у розбої, його засудили на 8 років тюрми.

Зараз правоохоронці отримали оперативну інформацію, що третій підозрюваний міг повернутися на територію області та затримали фігуранта у Мукачівському районі. Наразі Володимира Кампова підозрюють у злочинах за ч. 4 ст. 187 та п. 6 ч. 2 ст. 115 ККУ (розбій, вчинений організованою групою осіб із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; умисне вбивство з корисливих мотивів). Зараз 24-річний закарпатець перебуває у СІЗО, йому загрожує довічне ув'язнення.