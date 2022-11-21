Володимир Кампов три роки переховувався від поліції, його затримали влітку 2022 року

Мукачівський міськрайонний суд призначив 24-річному Володимиру Кампову 13 років ув’язнення з конфіскацією майна за вбивство 20-річного працівника автозаправки у Мукачеві. Злочин стався ще у лютому 2019 року: кілька чоловіків напали на АЗС, жорстоко побили касира та вкрали трохи більше 3 тис. грн. Окрім Володимира Кампова, до вбивства причетні ще троє зловмисників: двом суд уже виніс вирок, третього – досі розшукують.

Про вирок одному з фігурантів справи про розбій та вбивство на мукачівській АЗС повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури у понеділок, 21 листопада. 24-річний обвинувачений – Володимир Кампов – один із чотирьох зловмисників, які причетні до розбійного нападу на заправку та жорстокого вбивства 20-річного касира Сергія Спачинського.

Вбивство сталося 25 лютого 2019 року, коли група чоловіків скоїла розбійний напад на автозаправку в Мукачеві на вулиці Кооперативній. Грабіжники винесли з автозаправки гроші та вдарили її оператора Сергія Спачинського по голові. Від отриманих травм хлопець помер на місці. Експерти встановили, що удари працівнику грабіжники наносили важким тупим предметом. Одного з нападників затримали, іншого – тоді ще 21-річного Володимира Кампова – оголосили в розшук.

Як повідомляв ZAXID.NET, Володимира Кампова правоохоронці затримали 8 червня 2022 року в одному із сіл Мукачівського району. Чоловік понад три роки переховувався від слідства. Двом фігурантам справи раніше у січні 2020 року винесли вирок: одного з чоловіків суд визнав винним у вбивстві 20-річного мукачівця Сергія Спачинського і в розбої, другого – винним лише у розбої. Нападника, який безпосередньо завдавав ударів працівнику АЗС, засудили до довічного ув’язнення. Крім того, його зобов'язали виплатити компенсацію матері вбитого хлопця – 500 тис. грн, а також відшкодувати судові витрати. Другого учасника злочину визнали винним у розбої, його засудили на 8 років тюрми. Проте апеляційний суд скасував ці вироки і повернув провадження на новий розгляд в Ужгородський міськрайонний суд. Ще один фігурант справи досі перебуває у міжнародному розшуку. Затриманий у червні 24-річний Володимир Кампов отримав вирок.

20-річного оператора АЗС Сергія Спачинського вбили кількома ударами тупим предметом по голові

«У суді прокурор довів, що чоловік здійснив напад на АЗС з метою заволодіння грошовими коштами. Тоді ж обвинувачений наніс касиру серію ударів по тілу та голові, які стали причиною смерті потерпілого. З місця злочину нападники змогли винести 3430 грн», – йдеться у повідомленні прокуратури.

24 річного мукачівця Володимира Кампова суд визнав винним за ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення та заподіянням тяжких тілесних ушкоджень; умисне вбивство з корисливих мотивів). За скоєне мешканець Мукачева отримав до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді.