У Запоріжжі російські війська вночі завдали ударів керованими авіабомбами

У ніч на неділю, 29 листопада, російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, а Запоріжжя – керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули дві жінки, є постраждалі, серед яких 14-річна дівчинка. Про це повідомляє місцева влада.

В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено житлову багатоповерхівку. Спочатку інформації про постраждалих не було, однак згодом голова міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про поранених. На місці удару працюють відповідні служби. Для допомоги мешканцям розгорнули оперативний штаб.

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Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинула літня жінка.

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Повітряні сили ЗСУ почали попереджати про рух російських безпілотників у напрямку Одеси після першої години ночі. О 02:30 військові повідомили про загрозу реактивного дрона, який рухався з моря в напрямку Овідіополя та Білгород-Дністровського. Також Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.

У Запоріжжі російські війська вночі завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення, серед них – 14-річна дівчинка. Російські удари зруйнували приватні будинки, пошкодили багатоквартирні житлові будинки та нежитлові споруди.

Дівчинку рятувальники деблокували з-під завалів. Наразі вона перебуває під наглядом медиків.

Наслідки російських ударів та масштаби руйнувань продовжують встановлювати.

Нагадаємо, 27 листопада російські війська атакували підприємство в Ніжині на Чернігівщині. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.