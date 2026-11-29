Для денного катання відкриють п’ять трас

У вівторок, 1 грудня, гірськолижний курорт «Буковель» офіційно відкриє сезон 2026–2027. У перший день катання запустять п’ять крісельних витягів, один бугельний, а також відкриють кілька трас для денного та вечірнього катання.

Згідно з оприлюдненою інформацією курорту, відвідувачі зможуть скористатися крісельними витягами №2, 2R, 5, 7 та 12, а також бугельним витягом 7D. Для пересування територією працюватимуть переходи B і D та навчальний майданчик 7Е.

Для денного катання відкриють п’ять трас: 2C, 7A, 5B, 5A та 12B. Також поруч зі схилом 7А працюватиме навчальна зона для початківців.

Кататися на лижах можна буде і ввечері – з 15:00 до 19:30. У цей час будуть доступні траса 7А, крісельний витяг №7, бугельний витяг 7D та навчальний майданчик 7Е.

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З 1 грудня на курорті також запрацюють шість пунктів прокату гірськолижного спорядження. Вони розташовані на паркінгу P1, на шостому поверсі паркінгу P2, у готелях Radisson, «Хвоя» та Mountain Residence, а також біля нижньої станції витягу №5.

Крім того, у перший день сезону відкриють каси на паркінгах P1 і P2, у готелях «Хвоя», Radisson та Mountain Residence, біля нижньої станції витягу №5, у центрі курорту та VIP-касу.

На сайті курорту вже оприлюднили ціни на катання у сезоні 2026/2027. У низький сезон, який триває до 18 грудня 2026 року, а також із 10 березня до завершення сезону, вартість скіпасів у «Буковелі» залежить від кількості днів катання. Так, абонемент на два дні поспіль коштує 1785 грн, на три дні – 3350 грн, на чотири – 4200 грн, а на п’ять днів – 5200 грн. Також можна придбати абонементи на довільно обрані дні: три дні коштуватимуть 3800 грн, п’ять – 5750 грн, а десять – 9250 грн. Високий сезон триватиме із 19 до 24 грудня та 8 січня по 9 березня. У цей час скіпаси коштуватимуть від 1470 грн в день. У новорічний сезон із 25 грудня до 7 січня вартість скіпасів починатиметься від 1943 грн за добу. Окремо курорт пропонує VIP-скі-паси. Їхня вартість становить від 3570 грн за два дні поспіль до 18 550 грн за десять днів на вибір.

«Буковель» – гірськолижний курорт в Івано-Франківській області, розташований поблизу села Поляниця. Він має розгалужену мережу гірськолижних трас і витягів, а також готелі, пункти прокату спорядження та іншу туристичну інфраструктуру.

Як інформував ZAXID.NET, 28 листопада гірськолижний комплекс «Плай» на Львівщині офіційно відкрив сезон катання.