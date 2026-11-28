Обстріл села Тягинка Бериславського району

У Тягинці на Херсонщині знайшли рештки останнього мешканця села. За даними місцевої влади, чоловік, імовірно, загинув унаслідок російського обстрілу його будинку. Про це у п’ятницю, 27 листопада, повідомив начальник Тягинської СВА Микола Яценко

Чоловіка неодноразово намагалися переконати залишити небезпечне село. Він погодився евакуюватися та певний час жив в іншому населеному пункті, однак згодом повернувся до Тягинки.

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Під час першої евакуації чоловік залишив село із запискою від російських військових: «Діду, йди звідси, або ми тебе хлопнемо». Попри це, чоловік знову оселився у Тягинці. Ймовірно, він загинув під час російського обстрілу власного будинку. Його рештки вдалося виявити лише тоді, коли в районі діяло припинення вогню.

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«Зібрали рештки й відвезли на експертизу. 1,5 року тому цю людину вивезли з Тягинки й поселили в іншому селі. Через деякий час написав записку нам і повернувся в Тягинку. З того моменту один раз на велосипеді приїжджав по пенсію і більше зв'язку з ним не було», – розповів Микола Яценко.

Тягинка Бериславського району перебувала під російською окупацією у 2022 році. Українські військові звільнили село 11 листопада того ж року. Відтоді населений пункт регулярно потерпає від російських обстрілів.

З 27 жовтня до 1 листопада 2026 року на Херсонщині діяв локальний режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках. Цим періодом скористалися й у Тягинській громаді, щоб дістатися небезпечних населених пунктів та евакуювати людей. За даними «Суспільне Херсон», під час режиму тиші з населених пунктів Тягинської громади вивезли десятьох людей. Також вдалося забрати рештки двох загиблих.

Нагадаємо, 27 листопада російські війська атакували одне з підприємств у Ніжині на Чернігівщині. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень