В Олешках залишаються близько 1300 цивільних мешканців

Російські окупаційні війська скористалися режимом припинення вогню в Олешках на Херсонщині, щоб повернутися на позиції, які українські захисники майже рік поступово знищували та відвойовували. За цей час загарбники також провели ротацію і посилили своє угруповання додатковим озброєнням. Про це у вівторок, 10 листопада, розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у подкасті «Української правди» «Кляті питання».

За його словами, під час гуманітарної паузи росіяни відновили майже всі раніше втрачені позиції, забезпечили військових продуктами, пальним і генераторами.

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«Те, що вони відновили за режим тиші, ми ліквідовували приблизно рік. Вони відновили майже все. Цей час вони використали дуже ефективно: провели ротацію особового складу, відновили повністю знищені позиції, забезпечили себе продуктами, генераторами, пальним», – повідомив Прокудін.

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Крім того, окупанти завезли до міста додаткову зброю та військову техніку. Йдеться про безпілотники, артилерію, боєприпаси та реактивні системи залпового вогню «Град».

Також російські військові шукали в Олешках підвали, які можна було б облаштувати як укриття та місця роботи операторів дронів. За словами керівника ОВА, загарбники навіть переміщували «Гради» за допомогою інших автомобілів, залишаючи установки в різних місцях.

Прокудін прогнозує, що після завершення режиму тиші інтенсивність російських атак може зрости. Наразі окупанти здійснюють приблизно 700–800 атак дронами на добу, цілеспрямовано тероризуючи жителів Херсона та прибережних громад.

«Вони 100% будуть збільшуватись. Вважаємо, що на день звільнення 11.11 це буде показово. Подивимося, як буде, але готуємося до цього», – сказав начальник ОВА.

Він також розповів, що ще до перемир’я російські військові намагалися переправитися через Дніпро на човнах і гідроциклах, щоб показово встановити свій прапор. Однак Сили оборони зірвали ці спроби: більшість штурмовиків ліквідували, решту взяли в полон.

Водночас гуманітарна допомога, яку доставили до Олешок під час відповідної місії, так і не потрапила до місцевих жителів. За словами Прокудіна, російські окупанти заблокували вантаж на своїх складах. В умовах гуманітарної катастрофи в окупованому місті залишаються близько 1300 цивільних мешканців.

Нагадаємо, 27 жовтня на Херсонщині оголосили режим тиші для доставки гуманітарної допомоги та евакуації охочих виїхати з окупованих Олешок і прилеглих сіл. До цього продовольство та ліки не надходили туди з травня 2026 року, а через близькість до фронту в населених пунктах не було електро- та газопостачання. Гуманітарну місію Україна проводила спільно з російською стороною за підтримки США. Протягом 87 годин режиму тиші не порушували, а 31 жовтня евакуйовані жителі перетнули кордон на Чернігівщині та прибули на підконтрольну Україні територію.