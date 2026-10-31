Люди зустрічають жителів Олешків

Жителі Олешок на Херсонщині, яких евакуювали в межах гуманітарної місії, прибули на підконтрольну уряду України територію. Про це в суботу, 31 жовтня, повідомили президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами президента, станом на 14:57 автобуси з жителями Олешок та прилеглих сіл перетнули державний кордон України на Чернігівщині. Володимир Зеленський також підтвердив, що жодна зі сторін не порушувала режиму тиші, запровадженого для проведення гуманітарної місії.

«Люди, які потребували евакуації, були вивезені з міста та навколишньої громади. Станом на цей час українські громадяни з Олешок перетнули кордон України на Чернігівщині», – написав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський запевнив, що евакуйованим людям нададуть усю необхідну допомогу, а також допоможуть адаптуватися на новому місці.

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Президент та омбудсмен Дмитро Лубінець висловили вдячність першій леді США Меланії Трамп, за сприяння якої відбулася гуманітарна місія. Також уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що втіленню гуманітарної операції передували складні переговори з російською стороною. Однак Дмитру Лубінцю та представниці Росії вдалося досягти необхідних домовленостей і підготувати все необхідне для місії.

«Проведення місії стало можливим завдяки домовленостям, яких ми досягли з Уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою. Ми пройшли непростий шлях: від переговорів і погодження режиму тиші до доставки гуманітарної допомоги безпосередньо в Олешки та організації виїзду цивільного населення», – зазначив Дмитро Лубінець.

Найстаршій людині, яку евакуювали, – 94 роки, а наймолодшій – трохи більше року. Також із Херсонщини евакуювали тварин.

«Одна особлива деталь цієї місії: разом із людьми вдалося врятувати й їхніх домашніх улюбленців. Серед них – собаки, коти, папуга і навіть єнот!», – написав Дмитро Лубінець.

Режим тиші на Херсонщині триватиме до 1 листопада, 22:59. Це найдовше припинення вогню від початку повномасштабного вторгнення. Дмитро Лубінець висловив сподівання, що подібні місії здійснять і в інших населених пунктах, які опинилися у схожих умовах.

«Для мене надзвичайно важливо, щоб гуманітарна місія в Олешках не залишилася поодиноким випадком. Цей досвід має потенціал стати основою нового механізму реагування на найскладніші гуманітарні кризи – механізму, в центрі якого завжди стоятимуть люди, їхня безпека та право на життя», – зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, через наближеність Олешок та навколишніх населених пунктів до лінії фронту з травня 2026 року туди перестали завозити продовольство та медикаменти. 27 жовтня на Херсонщині почав діяти режим тиші, про який домовилися Україна та Росія для проведення гуманітарної місії – евакуації жителів Олешок і прилеглих сіл, а також доставлення їжі, води та ліків.