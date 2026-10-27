Припинення вогню почало діяти о 03:00 за київським часом

На Херсонщині вночі у вівторок, 27 жовтня, розпочався режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок. Його запровадили для проведення гуманітарної операції, зокрема доставки допомоги цивільним і підготовки до евакуації людей із міста, де триває гуманітарна катастрофа. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, припинення вогню почало діяти о 03:00 за київським часом та о 04:00 за московським – на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії. Лубінець зазначив, що сторони дотримуються домовленостей, яких досягли керівники переговорних груп. З російського боку переговори вела уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

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«Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних в Олешках та виконання встановлених домовленостей», – написав омбудсмен.

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У Генеральному штабі ЗСУ раніше наголошували, що режим тиші запроваджують виключно для гуманітарної операції. Вона передбачає доставку допомоги людям, які залишаються в місті, та підготовку умов для вільного пересування цивільних з Олешок.

У Генштабі також закликали громадян не поширювати неперевірені повідомлення про маршрути, час і місця переміщення людей та гуманітарних колон, а користуватися лише офіційними джерелами.

Головний радник першої леді США Меланії Трамп Марк Бекмен в інтерв’ю «Укрінформу» заявив, що Росія запевнила Україну та Сполучені Штати: окупаційна влада поважатиме рішення жителів Олешок щодо місця евакуації.

Мешканці зможуть повідомити, чи хочуть вони виїхати до України або Росії, чи залишитися у власних домівках в Олешках. За словами радника, передбачені механізми мають забезпечити належний захист і дати змогу врахувати вибір людей. Бекмен також повідомив, що українське та російське керівництво на урядовому й військовому рівнях розпланувало гуманітарну операцію з точністю до днів і годин.

Він не виключив, що режим припинення вогню можуть продовжити, якщо обидві сторони визнають це необхідним для доставки гуманітарної допомоги та підготовки евакуації.

До району Олешок мали відрядити журналістів американського телеканалу Newsmax. Вони мають фіксувати перебіг гуманітарної операції та виступати нейтральними спостерігачами на місці. Бекмен розповів, що його команда працювала безпосередньо з власником телеканалу, який погодився направити журналістів. За його словами, представники медіа документуватимуть події та записуватимуть свідчення учасників гуманітарної операції.

Нагадаємо, Олешки на Херсонщині перебувають під російською окупацією з 24 лютого 2022 року. Із травня 2026 року до міста перестали регулярно доставляти продукти, воду та медикаменти. Через бойові дії місцеві жителі також потерпають від перебоїв з електро- та газопостачанням. За українськими оцінками, в Олешках і навколишніх населених пунктах залишаються понад 6 тис. людей, серед них близько 200 дітей.

Увечері 23 жовтня Генштаби України та Росії оголосили про домовленість щодо припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках.