Зруйноване внаслідок обстрілів місто Олешки на Херсонщині

Частина жителів окупованого міста Олешки на Херсонщині самотужки вирішила евакуюватися з міста. Про це у суботу, 3 жовтня, повідомив уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець, опублікувавши відео евакуації.

Дмитро Лубінець опублікував відео, на якому, за його словами, жителі окупованого росіянами міста Олешки намагаються самостійно залишити його. Омбудсмен зауважив, що дорога, якою люди намагаються вийти, може бути замінована. Однак, зазначив омбудсмен, вони готові ризикувати життям, оскільки залишатися в Олешках без їжі, води та медикаментів не менш ризиковано. За словами омбудсмена, спробу евакуюватися з міста здійснили десятки людей.

«Сьогодні (3 жовтня, – ред.) десятки людей залишають місто. Самі. Хтось – на велосипедах. Хтось – на мопедах. Хтось іде пішки. Дехто виїжджає хоча б для того, щоб знайти й придбати їжу для себе та своїх близьких. Без нормального транспорту. Без безпечного маршруту. Без жодної гарантії, що вони взагалі доїдуть. Вони знають: дорогою можуть бути міни. Але залишатися теж означає ризикувати життям. Бо в окупованих Олешках люди залишилися без найнеобхіднішого – їжі, чистої води, ліків», – написав Дмитро Лубінець.

Дмитро Лубінець зауважив, що для евакуації людей з Олешок необхідно організувати гуманітарний коридор. Омбудсмен наголосив, що звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН, з якими погодив евакуацію, однак росіяни не дозволили вивезти людей.

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«Це геноцид, який окупанти вчиняють ще з 2014 року. Ці дії – грубе порушення четвертої Женевської конвенції. Тому вся увага до цієї теми – важлива. Людей треба рятувати допоки є кого рятувати. [...] Я вже раніше направляв листи до МКЧХ та ООН. Було все узгоджено. Але Росія не має людського в душі та блокує евакуацію», – йдеться у повідомленні Дмитра Лубінця.

Нагадаємо, в липні 2026 року газета The Washington Post повідомила про гуманітарну катастрофу в Олешках, які перебувають під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення.

19 вересня Рада Церков опублікувала звернення до Папи Римського Лева XIV із закликом врятувати мешканців Олешок. Вказувалось, що останні поставки їжі до міста здійснювалися у травні 2026 року. Окрім цього, через бойові дії у місті немає електро- та газопостачання, також жителі Олешок стикаються з нестачею води та медикаментів. За даними Ради Церков, у місті та навколишніх населених пунктах можуть перебувати понад 6 тис. людей, з яких близько 200 – діти.