Як виглядають Олешки у 2026 році

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до Папи Римського Лева XIV із закликом врятувати мешканців тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині від голоду. Відповідне звернення Рада Церков опублікувала 19 вересня.

У зверненні йдеться, що Олешки перебувають у гуманітарній блокаді, через що їхні мешканці опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Зазначається, що востаннє поставки продовольства до міста відбулися ще наприкінці травня 2026 року, і жителі Олешок стикаються з голодом. Покинути місто їм перешкоджають російські військові.

«Виходячи з різних даних в місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6000 осіб, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в “сірій зоні” поруч з лінією фронту. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без харчових продуктів, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги», – йдеться у зверненні.

Електро- та газопостачання у місті відсутні, а критична інфраструктура зруйнована бойовими діями. Крім того, Олешки постраждали від повені внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС у 2023 році.

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Рада Церков зазначила, що Україна постійно інформує міжнародні організації із закликом надати допомогу мешканцям Олешок, а також намагається домовитися про евакуацію жителів з російською стороною. Втім, росіяни використовують гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди та продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право.

«У зв’язку із зазначеним ВРЦіРО звертається до Папи Римського Лева XIV, до Всесвітньої Ради Церков, до Всесвітнього Євангельського Альянсу, інших релігійних лідерів, до представників різних конфесій та правозахисних неурядових організацій із закликом піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині», – йдеться у зверненні.

Крім того, Рада Церков закликала держави-члени ООН та Міжнародний Комітет Червоного Хреста вжити необхідних заходів для виконання гуманітарної місії з евакуації мешканців Олешок на неокуповану територію.

Зазначимо, Олешки перебувають під російською окупацією з першого дня повномасштабного вторгнення Росії до України – 24 лютого 2022 року. Про гуманітарну катастрофу в місті ще в липні 2026 року повідомило The Washington Post. За даними журналістів, росіяни не тільки не забезпечують продовольством мешканців окупованих територій, але й крадуть у них продукти, які жителі Олешок придбали з величезною націнкою.