Стан Нейолова наразі невідомий

В окупованому Донецьку підірвали автомобіль колишнього першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Нейолова, причетного до вбивства українських військовополонених. Про це 29 серпня повідомив «Цензор.НЕТ» із посиланням на джерела в спецслужбах.

За попередніми даними, під автомобіль колаборанта заклали вибуховий пристрій. Підрив стався у ніч на 29 серпня. Наразі невідомо, в якому стані перебуває Нейолов.

Нагадаємо, влітку 2024 року СБУ та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозру ексочільнику так званої «Волноваської колонії ДНР» у селищі Оленівка Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмітрію Нейолову. За даними слідства, вони причетні до масового вбивства українських військовополонених на території окупаційної тюрми у ніч на 29 липня 2022 року.

Слідство встановило, що фігуранти навмисно зволікали з евакуацією поранених. Унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 військовополонених, ще близько 150 отримали поранення.

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Євсюкову та Нейолову інкримінували жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 ККУ).

У листопаді 2022 року окупанти звільнили їх із посад. Обидва переховувалися на тимчасово окупованій території Донеччини.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в окупованому Донецьку внаслідок вибуху в автомобілі Toyota Land Cruiser загинув колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков.