Росіяни будують в особливій економічній зоні «Алабуга» в республіці Татарстан підземні цехи для виробництва ударних безпілотників типу «шахед». Наразі під майбутні виробничі потужності вже облаштували близько 42 тис. м² підземного простору. Про це повідомив OSINT-аналітик Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ в суботу, 19 вересня.

Проєкт підземних цехів в «Алабузі» (Візуалізація Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩)

За його припущенням, ідея перенести виробництво російських ударних дронів під землю виникла після перших українських атак на «Алабугу». Аналітик зазначає, що росіяни нині швидко розгортають підземне будівництво.

«На жаль, з часом уся екосистема російських “Гераней” стає дедалі складнішою та дорожчою для ураження: виробництво ховають під землю, інфраструктуру розосереджують і додатково захищають. Простіше кажучи — за**емось колупати», – додає він.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Раніше ZAXID.NET розповідав, чому реактивні дрони стають недосяжними для ППО та чи можуть становити загрозу для західних областей України. Матеріал доступний за посиланням.