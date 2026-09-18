41-річний Дєніс Куцев – російський військовослужбовець із підрозділу «Сенеж»

Телеграм-канал дружини російського військовослужбовця Дєніса Куцева допоміг журналістам встановити ймовірний графік його відряджень. За даними розслідувачів, Куцев служить у спецпідрозділі «Сенеж» та під час таких ротацій може брати участь в операціях поблизу українського кордону. Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», яке було опубліковане у п’ятницю, 18 вересня.

41-річний Дєніс Куцев – російський військовослужбовець із підрозділу «Сенеж». Його дружина Дар’я активно веде телеграм-канал «Бисерная фейка», де публікує власні прикраси з бісеру. Саме її дописи, як зазначають журналісти, дозволили простежити періоди перебування чоловіка у відрядженнях.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Зокрема, 3 червня 2025 року Дар’я написала, що її чоловік повернувся після тривалого відрядження. Журналісти зіставили цю інформацію з календарем і встановили, що йдеться про 1 червня. У грудні того ж року вона повідомила, що чоловік приблизно за два тижні до публікації поїхав у відрядження на три місяці. На основі цих та інших дописів журналісти припускають, що Куцев може проводити близько трьох місяців у відрядженні, після чого кілька місяців перебувати вдома.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Військовослужбовець Сил оборони України з позивним «Артас», коментуючи діяльність «Сенежа» для «Слідства.Інфо», зазначив, що бійці підрозділу працюють за системою ротацій.

«Вони виїжджають ближче до зони виконання власних завдань. Вони розташовуються на території РФ і звідти заходять різними за чисельністю групами, залежно від того, яке у них завдання», – розповів він.

Ще один допис дружини Куцева журналісти датують початком березня 2026 року. Тоді вона привітала підписників із початком весни та зазначила, що напередодні додому повернувся її чоловік. За даними розслідувачів, це могло статися 27 лютого.

Якщо припущений журналістами графік ротацій відповідає дійсності, Куцев міг знову вирушити у відрядження вже у другій половині 2026 року. «Слідство.Інфо» припускає, що під час таких поїздок він може виконувати завдання поблизу українського кордону.

За словами «Артаса», «Сенеж» є одним із підрозділів Сил спеціальних операцій Росії та спеціалізується, зокрема, на диверсійній діяльності й операціях, під час яких російська сторона намагається приховати свою безпосередню участь. Військовослужбовець також розповів про зв’язки підрозділу з російським керівництвом. За його словами, центр створили у 1999 році, коли диктатор Владімір Путін очолював ФСБ Росії.

«Сенеж» також перебуває у полі уваги Путіна. За словами військового, російський лідер відвідував місце дислокації підрозділу.

Журналісти наголошують, що наведений графік є реконструкцією на основі публічних дописів і не дає змоги точно встановити місце перебування Куцева в конкретний момент.

Нагадаємо, у липні 2026 року Росія посилила атаки на портову та логістичну інфраструктуру Одеської області, застосовуючи, зокрема, безпілотники та керовані авіаційні ракети Х-59М2А. 15 вересня проєкт «Книга катів українського народу» оприлюднив дані російських військових льотчиків, яких ідентифікували як причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі регіону.