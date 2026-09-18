На маршруті з'явиться додаткова зупинка біля «Галицької свіжини»

З понеділка, 21 вересня, автобуси № 17 у Львові курсуватимуть за продовженою схемою руху. На маршруті з'явиться додаткова зупинка на вул. Данила Апостола – навпроти будинку № 14-Б (поблизу «Галицької свіжини»). Про це повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Обслуговує маршрут перевізник ТОВ «Фіакр-Львів». У робочі дні на лінії працює 10 автобусів.

З понеділка автобуси №17 курсуватимуть так: вул. Данила Апостола (навпроти будинку № 14-Б) – вул. Данила Апостола – вул. Генерала В. Курмановича – вул. Рудненська – вул. Я. Гніздовського – вул. Широка – вул. Суботівська – вул. Іванни Блажкевич – вул. П. Калнишевського – вул. Повітряна – вул. Левандівська – вул. Т. Шевченка – вул. Захисників України – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. І. Миколайчука – вул. В. Щурата – вул. І. Миколайчука – вул. Віри, Надії, Любові – вул. Пилипа Орлика – вул. І. Миколайчука – вул. Гетьмана І. Мазепи – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – вул. Левандівська – вул. Повітряна – вул. П. Калнишевського – вул. Іванни Блажкевич – вул. Суботівська – вул. Широка – вул. Я. Гніздовського – вул. Рудненська – вул. Генерала В. Курмановича – вул. Данила Апостола – вул. Данила Апостола (навпроти будинку № 14-Б).

Актуальні розклади руху громадського транспорту можна переглянути за посиланням.

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За даними мерії, у Львові працює 55 автобусних маршрутів. Щодня на лінії виходить понад 500 одиниць громадського транспорту, а понад 80% міського транспорту є повністю доступним для маломобільних людей.