У Яворові затримали двох львів’ян за організацію незаконного виїзду за кордон
За свої послуги підозрювані брали від 14 до 25 тис. доларів
На Львівщині правоохоронці затримали двох львів’ян, яких підозрюють в організації незаконного переправлення військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон. За свої послуги вони просили від 14 до 25 тис. доларів. Про це у п’ятницю, 18 вересня, повідомила поліція Львівської області.
Як працювала схема?
В СБУ уточнили, що підозрюваним 29 та 33 роки. Один із них безпосередньо організовував переправлення: інструктував «клієнтів» та супроводжував їх за маршрутом до кордону. Інший шукав військовозобов’язаних, які хотіли незаконно виїхати з України, та перевозив їх до визначених місць.
Перетинати кордон чоловіки мали поза офіційними пунктами пропуску на території Закарпатської області. В одному із задокументованих випадків за переправлення військовозобов’язаного до однієї з країн ЄС підозрювані мали отримати 14 тис. доларів. Гроші планували передавати частинами.
Підозрюваних затримали «на гарячому»
За інформацією поліції, спочатку чоловік передав 400 доларів завдатку, а 14 вересня у Яворові – ще 6 тис. доларів. Таким чином, загалом правоохоронці задокументували передачу 6,4 тис. доларів.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Підозрюваних до організації незаконного виїзду затримали у Яворі / Фото СБУ
Після передачі грошей правоохоронці затримали обох львів’ян. Під час обшуків у них вилучили отримані кошти, мобільні телефони, SIM-картки та накопичувач інформації, які, за даними СБУ, містять докази протиправної діяльності.
Яке покарання загрожує чоловікам?
Обом затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає від семи до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Підозрюваних до організації незаконного виїзду затримали у Яворі / Фото СБУ
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Як писав ZAXID.NET 16 вересня прикордонники спільно з поліцією затримали на Закарпатті двох чоловіків, які організували переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через кордон до Румунії.