Торт «Три склянки» на кефірі – простий домашній десерт, для якого не потрібно готувати кілька складних коржів. Шоколадний бісквіт виходить м’яким і вологим, а ніжний сметанний крем добре його просочує. Рецепт від УНІАН.

Інгредієнти

Для коржа: Пшеничне борошно 130 г Цукор 180 г Кефір 200 мл Куряче яйце 1 шт. Рослинна олія 3 ст. л. Какао-порошок 1 ст. л. Сода 1 ч. л. Сіль 1 дрібка Вершкове масло 10 г Для крему: Сметана 400 г Цукрова пудра 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 180 °C. Дно роз’ємної форми діаметром 18–20 см застеліть пергаментом, а бортики змастіть вершковим маслом.

Крок 2 Розбийте яйце в глибоку миску, додайте цукор і сіль. Перемішайте вінчиком, щоб інгредієнти добре поєдналися.

Крок 3 Влийте рослинну олію та ще раз перемішайте. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 В окремій посудині з’єднайте кефір із содою. Перемішайте та залиште на кілька хвилин, щоб суміш почала пінитися.

Крок 5 Влийте кефірну суміш до яєчної маси та перемішайте.

Крок 6 Просійте борошно й какао-порошок у миску з рідкими інгредієнтами. Ретельно перемішайте тісто до однорідності, щоб не залишилося сухих грудочок.

Крок 7 Перелийте тісто у підготовлену форму та поставте в духовку. Випікайте приблизно 35–40 хвилин.