Торт «Три склянки» на кефірі. Рецепт дня
Торт «Три склянки» на кефірі – простий домашній десерт, для якого не потрібно готувати кілька складних коржів. Шоколадний бісквіт виходить м’яким і вологим, а ніжний сметанний крем добре його просочує. Рецепт від УНІАН.
Інгредієнти
|Для коржа:
|Пшеничне борошно
|130 г
|Цукор
|180 г
|Кефір
|200 мл
|Куряче яйце
|1 шт.
|Рослинна олія
|3 ст. л.
|Какао-порошок
|1 ст. л.
|Сода
|1 ч. л.
|Сіль
|1 дрібка
|Вершкове масло
|10 г
|Для крему:
|Сметана
|400 г
|Цукрова пудра
|4 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 180 °C. Дно роз’ємної форми діаметром 18–20 см застеліть пергаментом, а бортики змастіть вершковим маслом.
Крок 2
Розбийте яйце в глибоку миску, додайте цукор і сіль. Перемішайте вінчиком, щоб інгредієнти добре поєдналися.
Крок 3
Влийте рослинну олію та ще раз перемішайте.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
В окремій посудині з’єднайте кефір із содою. Перемішайте та залиште на кілька хвилин, щоб суміш почала пінитися.
Крок 5
Влийте кефірну суміш до яєчної маси та перемішайте.
Крок 6
Просійте борошно й какао-порошок у миску з рідкими інгредієнтами. Ретельно перемішайте тісто до однорідності, щоб не залишилося сухих грудочок.
Крок 7
Перелийте тісто у підготовлену форму та поставте в духовку. Випікайте приблизно 35–40 хвилин.
Крок 8
Перевірте готовність коржа дерев’яною шпажкою. Вона має виходити майже сухою, без сирого тіста.
Крок 9
Залиште готовий корж охолонути у формі, після чого обережно вийміть його.
Крок 10
Зріжте нерівну верхівку коржа та подрібніть її руками або блендером у дрібну крихту.
Крок 11
Розріжте корж уздовж на дві приблизно однакові частини.
Крок 12
Для крему з’єднайте сметану з цукровою пудрою та перемішайте вінчиком до однорідності.
Крок 13
Викладіть нижню частину коржа на тарілку та рівномірно нанесіть приблизно третину крему.
Крок 14
Накрийте другим коржем. Обмастіть кремом верх і боки торта.
Крок 15
Рівномірно посипте десерт підготовленою крихтою.
Крок 16
Поставте торт у холодильник щонайменше на 2 години, щоб коржі добре просочилися кремом. Перед подачею наріжте порційними шматочками.