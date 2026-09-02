Ябчаник – традиційний галицький яблучний пиріг із ніжною пісочною основою та великою кількістю соковитої начинки. Аромат яблук і кориці робить його особливо затишним десертом до чаю чи кави. Пиріг готується з простих продуктів, а після випікання набуває рум’яної скоринки та м’якої яблучної серединки. Рецепт Лілії Цвіт.

Інгредієнти

Борошно пшеничне 600 г Масло вершкове 250 г Розпушувач 18 г Цукор 200 г Яйця курячі 3 шт. Кефір 100 мл Яблука 1 кг Цукор 100 г Кориця мелена 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Просійте борошно у велику миску. Натріть холодне вершкове масло на крупній тертці та додайте до борошна. Перетріть суміш руками до утворення однорідної маслянистої крихти.

Крок 2 Додайте до масляної крихти цукор і розпушувач. Перемішайте сухі інгредієнти. Влийте кефір і вбийте яйця. З’єднайте всі інгредієнти та замісіть м’яке однорідне тісто. Не вимішуйте його надто довго.

Крок 3 Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розділіть охолоджене тісто на дві приблизно рівні частини. Розкачайте одну частину в пласт завтовшки близько 5 мм. Перенесіть його у форму розміром 30×25 см, застелену пергаментом, і сформуйте бортики.

Крок 5 Очистіть яблука від шкірки та серцевини, натріть на крупній тертці. Додайте цукор і корицю, перемішайте. Якщо яблука виділили багато соку, злегка відтисніть начинку. Викладіть яблучну начинку на тісто та рівномірно розподіліть її по всій поверхні.

Крок 6 Розкачайте другу частину тіста в пласт завтовшки близько 5 мм. Накрийте ним яблучну начинку.

Крок 7 Обріжте зайве тісто по краях. За бажанням прикрасьте поверхню обрізками тіста. Зробіть кілька проколів виделкою, щоб під час випікання виходила пара.