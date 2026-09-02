Традиційний ябчаник на пісочному тісті від Лілії Цвіт
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Ябчаник – традиційний галицький яблучний пиріг із ніжною пісочною основою та великою кількістю соковитої начинки. Аромат яблук і кориці робить його особливо затишним десертом до чаю чи кави. Пиріг готується з простих продуктів, а після випікання набуває рум’яної скоринки та м’якої яблучної серединки. Рецепт Лілії Цвіт.
Інгредієнти
|Борошно пшеничне
|600 г
|Масло вершкове
|250 г
|Розпушувач
|18 г
|Цукор
|200 г
|Яйця курячі
|3 шт.
|Кефір
|100 мл
|Яблука
|1 кг
|Цукор
|100 г
|Кориця мелена
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Просійте борошно у велику миску. Натріть холодне вершкове масло на крупній тертці та додайте до борошна. Перетріть суміш руками до утворення однорідної маслянистої крихти.
Крок 2
Додайте до масляної крихти цукор і розпушувач. Перемішайте сухі інгредієнти. Влийте кефір і вбийте яйця. З’єднайте всі інгредієнти та замісіть м’яке однорідне тісто. Не вимішуйте його надто довго.
Крок 3
Сформуйте з тіста кулю, загорніть її в харчову плівку та покладіть у холодильник на 30 хвилин.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розділіть охолоджене тісто на дві приблизно рівні частини. Розкачайте одну частину в пласт завтовшки близько 5 мм. Перенесіть його у форму розміром 30×25 см, застелену пергаментом, і сформуйте бортики.
Крок 5
Очистіть яблука від шкірки та серцевини, натріть на крупній тертці. Додайте цукор і корицю, перемішайте. Якщо яблука виділили багато соку, злегка відтисніть начинку. Викладіть яблучну начинку на тісто та рівномірно розподіліть її по всій поверхні.
Крок 6
Розкачайте другу частину тіста в пласт завтовшки близько 5 мм. Накрийте ним яблучну начинку.
Крок 7
Обріжте зайве тісто по краях. За бажанням прикрасьте поверхню обрізками тіста. Зробіть кілька проколів виделкою, щоб під час випікання виходила пара.
Крок 8
Розігрійте духовку до 180 °C. Випікайте ябчаник близько 40 хвилин, доки верх не стане золотистим. Дайте пирогу повністю охолонути у формі, наріжте порційними шматочками та подавайте до чаю або кави.