Перевернутий яблучний пиріг – це оригінальна варіація класичного десерту. Замість звичного розташування яблук зверху на тісті, вони викладаються на дно форми.

Інгредієнти:

борошно пшеничне – 300 г;

300 г; масло вершкове 73% – 60 г;

60 г; цукор – 80 г;

80 г; кефір – 300 мл;

300 мл; розпушувач – 12 г;

12 г; цукор ванільний – 10 г;

10 г; кориця мелена – 5 г;

5 г; яблуко – 4 шт.;

4 шт.; олія соняшникова – 20 мл;

20 мл; цукрова пудра – 20 г.

Спосіб приготування:

Збийте у блендері розтоплене вершкове масло з цукром, кефіром та ванільним цукром. Поступово додайте просіяне з розпушувачем борошно і замісіть однорідне тісто, пише Shuba.

Яблука помийте, очистіть від шкірки та серцевини, наріжте кубиками. Змастіть форму олією, викладіть яблука, посипте корицею і залийте тістом.

Випікайте при температурі 180°C протягом 30 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.