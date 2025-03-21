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Перевернутий пиріг з яблуками. Рецепт дня0
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Перевернутий яблучний пиріг – це оригінальна варіація класичного десерту. Замість звичного розташування яблук зверху на тісті, вони викладаються на дно форми.
Інгредієнти:
- 300 г;
- 60 г;
- 80 г;
- 300 мл;
- 12 г;
- 10 г;
- 5 г;
- 4 шт.;
- 20 мл;
- 20 г.
Спосіб приготування:
Збийте у блендері розтоплене вершкове масло з цукром, кефіром та ванільним цукром. Поступово додайте просіяне з розпушувачем борошно і замісіть однорідне тісто, пише Shuba.
Яблука помийте, очистіть від шкірки та серцевини, наріжте кубиками. Змастіть форму олією, викладіть яблука, посипте корицею і залийте тістом.
Випікайте при температурі 180°C протягом 30 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою.
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