Яблука в млинцевому тісті – це простий і смачний спосіб перетворити звичні фрукти на справжнє частування. Соковиті яблука з легкою кислинкою, загорнуті в хрустке тісто, створюють чудове поєднання смаків і текстур. Цей десерт легко приготувати і він стане чудовим смачним перекусом для вас та ваших близьких.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

сметана 10-15% – 1 скл.;

борошно – 250 г;

цукор – 1 ст.л.;

рослинна олія – 1 ч.л.;

яблука – 800 г (6-7 шт.);

лимонний сік.

Спосіб приготуваня:

Спочатку відокремте білки від жовтків. Жовтки змішайте з цукром і добре розітріть до однорідної маси. Додайте до них борошно, рослинну олію та сметану, перемішуючи до гладкої текстури, щоб уникнути борошняних грудочок. Білки збийте до твердих піків і акуратно додайте їх у тісто, пише Light.

Яблука, очищені від шкірки та насіння, наріжте скибочками. Щоб вони не потемніли, збризкайте їх лимонним соком. Обваляйте яблука в борошні, а потім занурте в приготоване тісто. Обсмажте з обох боків на добре розігрітій олії. Коли яблука будуть готові, покладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру, і посипте цукровою пудрою.