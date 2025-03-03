Яблука, запечені в млинцевому тісті. Рецепт дня0
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Яблука в млинцевому тісті – це простий і смачний спосіб перетворити звичні фрукти на справжнє частування. Соковиті яблука з легкою кислинкою, загорнуті в хрустке тісто, створюють чудове поєднання смаків і текстур. Цей десерт легко приготувати і він стане чудовим смачним перекусом для вас та ваших близьких.
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- сметана 10-15% – 1 скл.;
- борошно – 250 г;
- цукор – 1 ст.л.;
- рослинна олія – 1 ч.л.;
- яблука – 800 г (6-7 шт.);
- лимонний сік.
Спосіб приготуваня:
Спочатку відокремте білки від жовтків. Жовтки змішайте з цукром і добре розітріть до однорідної маси. Додайте до них борошно, рослинну олію та сметану, перемішуючи до гладкої текстури, щоб уникнути борошняних грудочок. Білки збийте до твердих піків і акуратно додайте їх у тісто, пише Light.
Яблука, очищені від шкірки та насіння, наріжте скибочками. Щоб вони не потемніли, збризкайте їх лимонним соком. Обваляйте яблука в борошні, а потім занурте в приготоване тісто. Обсмажте з обох боків на добре розігрітій олії. Коли яблука будуть готові, покладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру, і посипте цукровою пудрою.