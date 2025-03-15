Цей брауні з бананом – ідеальний десерт для тих, хто прагне зменшити кількість рафінованого цукру в раціоні. Банан сам по собі надає необхідну солодкість, тому додавати підсолоджувачі не буде потрібно. А щоб тісто вийшло легким і повітряним, краще використати розпушувач замість соди.

Інгредієнти:

чорний шоколад – 50 г;

50 г; какао – 40 г;

40 г; банани – 2 шт.;

2 шт.; яйце куряче, велике – 2 шт.;

2 шт.; розпушувач – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Покладіть у чашу блендера шматочки бананів, яйця, какао та розпушувач. За бажанням додайте підсолоджувач, пише Shuba. Збийте все до однорідності. У тісті не повинно бути шматочків бананів.

Вилийте тісто в застелену пергаментним папером форму та випікайте у розігрітій на 170 градусів духовці протягом 40-45 хвилин.

На ще гарячий пиріг викладіть розламаний на маленькі шматочки шоколад, залиште на 2-3 хвилини. Коли шоколад розтане, розподіліть його рівномірно по всій поверхні брауні. Дайте повністю остигнути та подавайте.