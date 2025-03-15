Банановий брауні без цукру. Рецепт дня0
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Цей брауні з бананом – ідеальний десерт для тих, хто прагне зменшити кількість рафінованого цукру в раціоні. Банан сам по собі надає необхідну солодкість, тому додавати підсолоджувачі не буде потрібно. А щоб тісто вийшло легким і повітряним, краще використати розпушувач замість соди.
Інгредієнти:
- 50 г;
- 40 г;
- 2 шт.;
- 2 шт.;
- 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Покладіть у чашу блендера шматочки бананів, яйця, какао та розпушувач. За бажанням додайте підсолоджувач, пише Shuba. Збийте все до однорідності. У тісті не повинно бути шматочків бананів.
Вилийте тісто в застелену пергаментним папером форму та випікайте у розігрітій на 170 градусів духовці протягом 40-45 хвилин.
На ще гарячий пиріг викладіть розламаний на маленькі шматочки шоколад, залиште на 2-3 хвилини. Коли шоколад розтане, розподіліть його рівномірно по всій поверхні брауні. Дайте повністю остигнути та подавайте.