Класичний десерт брауні відомий усім. А якщо додати у нього м’яту, то смак відкриється по-новому.

Інгредієнти:

борошно – 68 г;

какао – 53 г;

розпушувач для тіста – 2 г;

морська сіль – 2 г;

вершкове масло – 110 г;

яйця – 2 шт.;

шоколад – 170 г;

цукор – 200 г;

м'ята – 30-40 листочків;

цукрова пудра – 2 ст. л.;

вершкове масло для змащування форми;

борошно для посипання форми.

Спосіб приготування:

Форму для випікання змащуємо вершковим маслом і густо присипаємо борошном. Листочки м’яти споліскуємо, просушуємо на паперовій серветці та закладаємо у чашу міксера. Додаємо до м’яти цукор і подрібнюємо на дрібну крихту. Вершкове масло розтоплюємо і злегка охолоджуємо. Додаємо масло до м’ятної крихти і перемішуємо, пише шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

В окрему посудину просіюємо борошно, змішуємо його з сіллю, розпушувачем і какао. Суху суміш пересипаємо в чашу міксера і, додаючи по одному яйця, добре перемішуємо. Не припиняючи перемішувати, вливаємо м’ятну масу і додаємо дрібно посічений шоколад. Перемішуємо до однорідності.

Тісто перекладаємо у підготовану форму і розрівнюємо вологою лопаткою. Духовку нагріваємо до 180°С. Ставимо форму з тістом у духовку і випікаємо брауні 20 хвилин. Готовий брауні перекладаємо на сервірувальний таріль, ріжемо на порційні шматочки і густо присипаємо цукровою пудрою.