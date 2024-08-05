Цей рецепт розрахований на 1 порцію – 12 мафінів, на приготування потрібно менше години.

Інгредієнти:

вершкове несолоне масло – 100 г;

цукор – 65 г;

яйця – 2 шт.;

грецький йогурт – 125 г;

ванільна паста – 4 г;

молоко – 70 г;

борошно пшеничне – 250 г;

розпушувач – 4 г;

малина – 200 г;

шоколад білий – 75 г.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів і вистеліть форму для кексів на 12 отворів спеціальними паперовими формочками, пише Shuba.

Масло з цукром збийте разом протягом 5 хвилин, поки вони не стануть блідими і пишними. Поступово додайте яйця і збийте до однорідності.

Додайте йогурт, ванілін і молоко. Додайте борошно, розпушувач і дрібку солі, перемішайте до однорідного стану. Нарешті додайте 150 г малини та стружки білого шоколаду і наповніть форми для мафінів на три чверті.

Поставте 2 малини у верхній частині кожного мафіна, щоб вони трохи стирчали. Випікайте 8 хвилин, потім зменште температуру в духовці до 180 °C і випікайте ще 20-25 хвилин, поки мафіни не піднімуться і не стануть золотистими.