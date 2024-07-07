Густе малинове желе зі свіжих ягід легко приготувати без желатину лише з трьох інгредієнтів.

Інгредієнти:

малина – 1,5 кг;

цукор – 800 г;

лимонна кислота – ½ ч.л.

Спосіб приготування:

Переберіть малину. Якщо вона дуже брудна, то помийте та обсушіть. Проте краще малину не мити.

Перебийте ягоди у блендері або м'ясорубці. Протріть крізь сито, щоб прибрати усі кісточки.

Малинове пюре вилийте в каструлю та насипте цукор. Варіть, помішуючи, на дуже слабкому вогні, доки цукор не розчиниться.

Коли маса закипить, додайте лимонну кислоту або влийте столову ложку лимонного соку.

Варіть, знімаючи шум, протягом 20 хвилин.

Гаряче желе розлийте в стерилізовані банки та закрутіть стерилізованими кришками. Залиште банки на столі до повного остигання.