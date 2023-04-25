Це варення з кульбаби (його ще називають кульбабовим медом за колір та аромат) не тільки дуже смачне, воно ще й напрочуд корисне. Важливо збирати кульбаби лише в екологічно чистому місці, потрібні квіти, що повністю розкрилися.

Інгредієнти:

кульбаби (розкриті квіти) приблизно 200 шт.

цукор 750 г

цитрина 1 шт.

вода 0,5 л

Можна додати до відвару паличку кориці чи зірку бодьяну (фото Depositphotos)

Квіти кульбаби помити та покласти в каструлю. Залити гарячою водою та закрити покришкою. Поставити каструлю на вогонь на 10 хвилин.

Нарізати цитрину маленькими шматочками. Зняти квіти з вогню та дати їм настоятися у воді 20 хвилин.

Злити воду (але не виливати!) з кульбаби, добре відтиснути квіти. Додати в кульбабовий відвар лимон, додати та розчинити цукор. Варити відвар на повільному вогні, періодично помішуючи, 20-30 хвилин.

Гаряче варення налити в підготовлену суху банку. Закрити покришкою та дати охолонути.