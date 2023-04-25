Варення з кульбаби або кульбабовий мед. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Це варення з кульбаби (його ще називають кульбабовим медом за колір та аромат) не тільки дуже смачне, воно ще й напрочуд корисне. Важливо збирати кульбаби лише в екологічно чистому місці, потрібні квіти, що повністю розкрилися.
Інгредієнти:
- кульбаби (розкриті квіти) приблизно 200 шт.
- цукор 750 г
- цитрина 1 шт.
- вода 0,5 л
Можна додати до відвару паличку кориці чи зірку бодьяну (фото Depositphotos)
Квіти кульбаби помити та покласти в каструлю. Залити гарячою водою та закрити покришкою. Поставити каструлю на вогонь на 10 хвилин.
Нарізати цитрину маленькими шматочками. Зняти квіти з вогню та дати їм настоятися у воді 20 хвилин.
Злити воду (але не виливати!) з кульбаби, добре відтиснути квіти. Додати в кульбабовий відвар лимон, додати та розчинити цукор. Варити відвар на повільному вогні, періодично помішуючи, 20-30 хвилин.
Гаряче варення налити в підготовлену суху банку. Закрити покришкою та дати охолонути.