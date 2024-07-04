Пухкі панкейки на кефірі. Рецепт дня0
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Приготування пухких панкейків на сніданок займе у вас небагато часу.
Інгредієнти:
- борошно – 200 г;
- кефір – 250 г;
- цукор – 3–4 ст. л.;
- яйця – 1 шт.;
- олія – 3 ст. л.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- сіль – до смаку;
- дрібка соди;
- мед та ягоди за бажанням.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці яйце розтираємо з цукром добіла, додаємо дрібку солі, пише Smachno.ua. Вливаємо до яєчної маси кефір і дуже добре перемішуємо вінчиком.
Перемішуючи кефірно-яєчну суміш, додаємо просіяне борошно з розпушувачем і дрібкою соди, перемішуємо до однорідного тіста, густиною подібного до сметани. Додаємо олію і перемішуємо тісто повторно.
Сковороду з антипригарним покриттям добре нагріваємо.
Столовою ложкою висаджуємо на гарячу сковороду порції тіста на достатній відстані одна від одної і обсмажуємо панкейки на кефірі 1–2 хвилини з обох боків.
Готові панкейки перекладаємо на сервірувальний таріль або на порційні тарілки. Подаємо панкейки з будь-яким варенням, рідким медом, солодким соусом. Влітку найкращим доповненням панкейків будуть свіжі ягоди.