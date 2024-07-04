Приготування пухких панкейків на сніданок займе у вас небагато часу.

Інгредієнти:

борошно – 200 г;

кефір – 250 г;

цукор – 3–4 ст. л.;

яйця – 1 шт.;

олія – 3 ст. л.;

розпушувач – 1 ч. л.;

сіль – до смаку;

дрібка соди;

мед та ягоди за бажанням.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці яйце розтираємо з цукром добіла, додаємо дрібку солі, пише Smachno.ua. Вливаємо до яєчної маси кефір і дуже добре перемішуємо вінчиком.

Перемішуючи кефірно-яєчну суміш, додаємо просіяне борошно з розпушувачем і дрібкою соди, перемішуємо до однорідного тіста, густиною подібного до сметани. Додаємо олію і перемішуємо тісто повторно.

Сковороду з антипригарним покриттям добре нагріваємо.

Столовою ложкою висаджуємо на гарячу сковороду порції тіста на достатній відстані одна від одної і обсмажуємо панкейки на кефірі 1–2 хвилини з обох боків.

Готові панкейки перекладаємо на сервірувальний таріль або на порційні тарілки. Подаємо панкейки з будь-яким варенням, рідким медом, солодким соусом. Влітку найкращим доповненням панкейків будуть свіжі ягоди.