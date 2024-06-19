Капустяні оладки. Рецепт дня0
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Із капусти можна приготувати безліч смачних страв. На швидкий і легкий сніданок капустяні оладки підійдуть найкраще.
Інгредієнти:
- свіжої капусти, можна молодої, але не обов’язково – 300 г;
- куряче яйце – 1 шт.;
- сметани 15-20% жирності – 100 мл;
- борошна – 3 ст. л.;
- крохмалю (кукурудзяного чи картопляного) – 1 ч. л.;
- сіль, чорний перець – до смаку;
- паприка копчена;
- куркума;
- сушений часник;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
Капусту нарізаємо на невеликі шматки, щоб легше було подрібнити блендером. Додаємо яйце і сметану, перебиваємо блендером до стану пюре. Потім в цю масу додаємо борошно, крохмаль і всі спеції, гарно перемішуємо.
Капустяна маса повинна бути нерідкою по консистенції, але і не занадто густою. Для першого разу спробуйте підсмажити один оладок, і якщо він рватиметься при перевертанні, додайте в тісто ще трохи борошна.
У розігрітій сковорідці на олії підсмажуємо капустяні оладки до готовності з двох боків. Зі сковорідки бажано зняти оладки на тарілку, застелену паперовою серветкою, щоб вона увібрала зайвий жир.