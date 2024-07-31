Розпочинається останній місяць літа, і це чудовий шанс встигнути ще приготувати десерт із сезонних ягід.

Інгредієнти:

Для тіста:

мед – 3 ст. л.;

цукор – 120 г;

масло вершкове – 120 г;

яйця курячі – 1 шт.;

сода харчова – 1/3 ч. л.;

борошно.

Для заварного крему:

молоко 2,5% – 250 мл;

яяйця курячі – 1 шт.;

цукор – 30 г;

масло вершкове 82% – 20 г;

борошно – 12 г;

крохмаль кукурудзяний – 12 г;

сметана 30% – 100 г;

вершки 30% – 100 г.

Для малинового мармеладу:

малинове пюре – 100 г;

цукор – 20 г;

пектин – 3 г;

лимон, сік – 10 мл.

Для малинової начинки на крохмалі:

малинове пюре – 100 г;

цукор – 20 г;

крохмаль кукурудзяний – 8 г;

лимон, сік – 10 мл.

Для крему з маскарпоне:

вершки 30% – 150 мл;

сир маскарпоне – 70 г;

цукрова пудра – 20 г.

Для декору:

малина за смаком;

сир маскарпоне за смаком.

Спосіб приготування:

Прогрійте на водяній бані масло і мед. Помішуйте, доки маса не стане однорідною. Зніміть миску з водяної бані. Дайте трохи вистигнути. Далі ми додаватимемо яйце – важливо, щоб воно не згорнулося. Збийте вінчиком яйце із цукром. Додайте в миску з маслом та медом, перемішайте, пише Shuba.

Змішайте борошно із содою. Додайте в миску до решти інгредієнтів, замісіть еластичне тісто. Борошна більше не додавайте.

Поділіть тісто на 8 частин. Кожну частину загорніть у харчову плівку. Поставте в холодильник на 1,5-2 години.

Змішайте яйце з цукром. Додайте борошно, крохмаль і перемішайте.

Прогрійте молоко в кострюлі. Половину з’єднайте з яєчною масою. Змішайте її знову з іншою частиною, доведіть до кипіння, кип’ятіть 30-40 секунд. Весь час помішуйте, щоб не було грудочок.

Додайте масло, перемішайте. Перекладіть крем у миску, накрийте харчовою плівкою та поставте миску в холодильник.

Збийте вершки зі сметаною, вийміть із холодильника миску з кремом і все перемішайте.

Зробіть малинове пюре, перебивши малину блендером або товкачиком для картоплі та протерши крізь сито, щоб відділити кісточки.

Змішайте малинове пюре та лимонний сік, прогрійте до 40°C. Змішайте цукор, пектин, додайте до пюре, помішуючи. Доведіть до кипіння, кип’ятіть 30 секунд. Перекладіть у миску, накрийте плівкою, охолодіть до кімнатної температури та поставте в холодильник. Коли мармелад застигне, розімніть його і перекладіть у кондитерський мішок.

Об’єднайте в кастрюлю малинове пюре, цукор, крохмаль, лимонний сік, розмішайте вінчиком, щоб не було грудочок. Варіть, помішуючи, до кипіння, прокип’ятіть упродовж 1 хвилини. Охолодіть. Перед використанням начинку розімніть.

З 8 частинок, що загорнуті в харчову плівку, розкачайте круглі тонкі коржі діаметром 18 см та завтовшки 2 мм. Найкраще розкачувати тісто між листами пергаменту. Проколіть коржі виделкою. Розігрійте духовку до 170°C.

Відправляйте коржі на встеленому пергаментом деці в духовку. Випікайте 4-5 хвилин. Виріжте з готових коржів потрібні вам кола однакового розміру. Обрізки покришіть на крихту для декорації торта.

У кондитерському кільці діаметром 18 см дно затягніть харчовою плівкою. Прокладіть ацетатною бордюрною стрічкою борти.

Медівник збираємо вниз головою, тому спершу треба викласти шар заварного крему прямо на плівку. На крем викладіть корж. Змастіть його заварним кремом і за допомогою кондитерського мішка вичавіть кілька завитків малинового мармеладу (або малинової начинки на крохмалі) колами довкола центру коржа.

Потім знову викладіть корж, заварний крем і мармелад. Продовжуйте, доки коржі не закінчаться. Останнім шаром має бути медовий корж (це буде дно майбутнього торта).

Поставте торт у холодильник мінімум на 7 годин.

Збийте вершки, цукрову пудру та маскарпоне до стійких піків. Перекладіть половину крему в кондитерський мішок із круглою насадкою діаметром 10 мм. Решту залиште в мисці.

Вийміть торт з холодильника, переверніть його плівкою догори. Зніміть плівку, обережно зніміть кільце, видаліть плівку-обідок. Зверху у вас має бути та частина торта, яку намащено заварним кремом.

За допомогою кондитерського шпателя змастіть боки торта кремом з маскарпоне (тією частиною, яка в мисці). Рукою нанесіть крихту на боки торта. Верх не присипайте.

Між ягодами за допомогою кондитерського мішка з насадкою відсадіть крем з маскарпоне.