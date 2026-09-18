Попри популярність цієї приправи, не всі знають, з чого її насправді роблять

Паприка – одна з найпоширеніших спецій, яку додають до м’яса, картоплі, супів та навіть овочів. Попри популярність цієї приправи, не всі знають, з чого її насправді роблять. ТСН розповідає, з чого ж виготовляють паприку.

З чого роблять паприку?

Паприку виготовляють із висушеного та подрібненого червоного перцю. Тобто це не суміш кількох спецій і не окрема загадкова рослина, а звичайний перець, який проходить спеціальну обробку.

Для виробництва паприки використовують сорти перцю роду Capsicum, переважно Capsicum annuum. Стиглі плоди збирають, висушують, а потім перемелюють до стану дрібного порошку.

І саме сорт перцю та спосіб обробки значною мірою визначають, якою вийде готова приправа – ніжною і солодкуватою, гострою або з виразним ароматом диму.

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Як роблять паприку?

Спочатку перець має повністю дозріти та набути характерного червоного кольору. Після цього плоди збирають і висушують, щоб видалити з них вологу.

Висушений перець перемелюють на порошок. Для виготовлення паприки використовують кілька сортів перцю та різні способи сушіння.

Саме тому дві пачки паприки, які виглядають майже однаково, можуть суттєво відрізнятися на смак та за ароматом.