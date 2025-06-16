Смажені, тушковані чи запечені овочі часто потребують не лише термічної обробки, а й правильно підібраних приправ. Real Simple розповідає про 12 найкращих варіантів приправ, які допоможуть зробити овочеві страви смачнішими.

Часниковий чи цибулевий порошок. Універсальний варіант для покращення смаку будь-яких овочів.

Базилік, чебрець, орегано та розмарин. Ці трави можуть покращити смак будь-якої овочевої страви, незалежно від того, чи використовуються вони окремо, чи разом як італійська суміш спецій. Вони також добре поєднуються з різноманітними іншими приправами: спробуйте додати часниковий порошок, паприку та подрібнені пластівці червоного перцю для додаткової гостроти.

Паприка. Ця класична спеція доступна у трьох варіантах: солодка, гостра або копчена. Це робить її однією з найбільш універсальних варіантів не тільки для овочів. Для смачнішого результату ви можете поекспериментувати з різними видами паприки та обрати найкращу для себе.

Пластівці червоного перцю, каєнський перець або порошок чилі. За допомогою цих приправ ви можете додати трохи пікантності до страв. Подрібнені пластівці червоного перцю добре підходять для страв в італійській кухні та смажених страв, або будь-якої страви, якій ви хочете додати дуже концентрованої гостроти. Каєнський перець та порошок чилі надають більш загального гострого смаку всій страві, оскільки вони легко розчиняються, коли їх змішують з овочами.

Куркума. Ця приправа зробить ваші овочі смачнішими та поживнішими. Окрім своїх відомих корисних властивостей для здоров’я, куркума має насичений, землистий смак, який доповнює такі овочі, як броколі, цвітна капуста та морква.

Мелений імбир. Імбир підходить не лише для десертів, він створює унікальний перцевий смак. Особливо чудово підходить для страв з броколі, зеленою квасолею та болгарським перцем.

Кмин. Пікантний смак кмину добре поєднується з іншими спеціями, такими як каєнський перець, порошок чилі та часниковий або цибулевий порошок, створюючи апетитний смаковий профіль. Його насиченість може бути надто сильною, тому його найкраще використовувати помірно з більш м’якими овочами, такими як болгарський перець, цвітна капуста, морква або картопля.

Коріандр. Зі свіжим та злегка лимонним смаком, коріандр чудово поєднується з більш землистими приправами, такими як куркума та кмин. Морква – популярний вибір для поєднання з коріандром, запечена з невеликою краплею меду та чорного перцю – це незабутня страва.

Порошок карі – це суміш приправ, яка може включати поєднання чорного перцю, пластівців червоного перцю, куркуми, імбиру, кмину та коріандру, а також солодших спецій, таких як гвоздика, кардамон та кориця. Отриманий смаковий профіль складний, глибокий та теплий. Хоча його зазвичай використовують в індійських стравах, він також є чудовим доповненням до овочів, таких як цвітна капуста, морква або броколі, приготованих окремо.

Гірчичне мелене насіння. Щоб додати овочам трохи пікантності, спробуйте мелене гірчичне насіння (іноді продається як гірчичний порошок або суха гірчиця). Якщо вам подобається смак звичайної гірчиці, вам сподобається яскравість, яку мелене гірчичне насіння додає вашій страві. Для найсильнішого смаку використовуйте порошок білої гірчиці для приготованих на пару овочів на ваш вибір після приготування.

Харчові дріжджі. Це дуже популярний інгредієнт у багатьох веганських рецептах, але їхній сирний, горіховий смак подобається як веганам, так і не веганам. Це також чудовий спосіб додати додаткову порцію білка та клітковини до вашої страви.