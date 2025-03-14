Багато хто недооцінює вплив пряних трав на смак страв

Сіль – один із ключових інгредієнтів у кулінарії, який розкриває смак продуктів. Проте, якщо ви хочете скоротити її споживання або урізноманітнити свої страви, існують чудові альтернативи. Shuba розповідає, чим можна замінити сіль у різних стравах.

Ароматні трави

Багато хто недооцінює вплив пряних трав на смак страв. Вони не лише додають аромату, а також покращують смак та можуть замінити сіль у різних стравах. Але важливо правильно підібрати спеції:

Естрагон – слабо пряний, пікантний та трохи гострий. Майоран – пікантний і трохи пекучий. Коріандр (мелений) має приємний аромат анісу і цитрусових, додає пікантності. Кмин – ароматний, терпкий і солодко-гострий. Зіра – має горіховий присмак, гострувата.

Лимонний сік

Багато хто вважає, що найкращий спосіб замінити сіль у страві – додати до неї трохи кислинки. Спробуйте вичавити трохи лимонного соку в салат, і ви не помітите, що він не посолений. Лимон також відмінно збагачує смак риби.

Морська капуста

У водоростях міститься натуральна морська сіль та багато йоду. Хоча зазвичай її вживають у готовому виді, з морської капусти досить легко можна зробити смачну приправу.

Для цього вам потрібна суха ламінарія. Подрібніть її у кавомолці до стану порошку. Ось таку «сіль» можна додавати до овочевих салатів, тушкованої риби.

Часник

Він має яскравий смак та сильний запах, тому може повністю замінити сіль у стравах.

Сушені овочі

Деякі сушені овочі, такі як помідори, корінь селери та болгарський перець, мають природний солонуватий смак, який стає ще насиченішим у сушеному вигляді.

Їх можна висушити самостійно в домашніх умовах: у духовці за температури 80-100°C впродовж 10-15 годин або в сушарці.