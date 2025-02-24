Ванілін насправді є тією молекулою, яка надає ванілі виразний запах і смак

Ми часто додаємо до випічки ванільний цукор, екстракт ванілі чи ванілін, але чи можна їх замінювати одне одним. Shuba розповідає в чому різниця між цими продуктами.

Що таке ваніль

Рослина ваніль походить з Південної Америки й була відкрита іспанським конкістадором Ернаном Кортесом. Він був свідком того, як імператор ацтеків пив шоколадний напій, приправлений насінням рослини ванілі. Потім ваніль привезли до Європи, де люди її полюбили. Ваніль – спеція зі стручка рослини.

Природно отримати аромат ванілі дуже складно, оскільки рослина вирощується лише в окремих регіонах навколо екватора, де для неї ідеальне середовище, або в теплицях.

Переважно її виробляють на Мадагаскарі, Індонезії та Коморських островах. Запилення рослини на плантаціях дуже трудомістке і вимагає багато часу, бо це можна зробити тільки вручну. Також потрібен деякий час, щоб рослина дозріла. Але попит на продукти зі смаком ванілі дуже великий і тільки зростає.

Що таке ванілін

Ванілін насправді є тією молекулою, яка надає ванілі виразний запах і смак. Ванілін є лише одним з 200-250 інших хімічних речовин, що містяться у ванілі, видобутій з рослини.

Насправді лише 1% ванільного ароматизатора, який ми використовуємо, походить із рослини ванілі. Двоє німецьких хіміків, Фердинанд Тіманн і Вільгельм Хаарманн, відкрили спосіб отримання ваніліну шляхом синтезу деревного соку.

Наразі найдешевший і найефективніший спосіб виготовлення ваніліну – використання гваяколу, який виробляють з нафтохімікатів. Цим методом виготовляють близько 85% синтезованого ваніліну.

Ванілін – це природна хімічна речовина, яка трапляється в природі. Але в промислових масштабах її виготовляють синтетичним шляхом. У цьому випадку вона більше не вважається натуральною.

Зазначимо, що вчені шукають інші способи виготовлення ваніліну з живими організмами, щоб його можна було назвати натуральним. Ціна натурального ваніліну приблизно в 300 разів дорожча, ніж синтетичного, тому він використовується рідко.

Ванілін також має «двоюрідного брата» під назвою етилванілін, з невеликими молекулярними відмінностями. Хоча він дорогий, його можна використовувати в поєднанні зі звичайним ваніліном для імітації натурального смаку та аромату ванілі.

Що таке ванільний цукор

Ванільний цукор – це суміш гранульованого цукру та ванілі, яка походить із цілого стручка ванілі, чистої ванільної есенції або ванільного порошку.

Ванільний цукор є популярним замінником ванільного екстракту та звичайного цукру в багатьох рецептах. Окрім цього, його додають у соуси та маринади.

Крім ванільного смаку, між ванільним цукром і звичайним немає великої різниці. Ванільний цукор – це комбінація звичайного цукрового піску та ванільних бобів, у результаті чого виходить ароматний підсолоджувач для випічки та напоїв. Ви можете використовувати його як взаємозамінний зі звичайним цукром у співвідношенні 1:1.

Що таке ванільний екстракт

Чистий ванільний екстракт – це рідина, отримана шляхом промивання та замочування ванільних бобів у спиртовому розчині (зазвичай горілці).

Ванільний екстракт не містить підсолоджувача, тому чудово підходить для рецептів, де потрібен аромат ванілі.

Ви також можете його поєднати зі звичайним цукром, щоб найкраще імітувати смак і текстуру ванільного цукру. Замініть ваніль на ванільний екстракт у співвідношенні 1:1 для аромату.

Що таке ванільний сироп

Ванільний сироп виготовлюють із простого сиропу зі стручками ванілі, ванільний сироп є звичайним підсолоджувачем, який можна використовувати замість ванільного цукру. Він має схожий смак і вишуканий аромат, який додасть чудового штриха вашому рецепту.

Його можна використовувати як замінник ванільного цукру, наприклад, при приготуванні гарячих напоїв. Ви також можете використовувати його для підсолоджування випічки.

Ви можете самостійно приготувати ванільний сироп, зваривши одну склянку цукру з однією склянкою води до стану сиропу, а потім добре змішавши його з двома столовими ложками екстракту ванілі.