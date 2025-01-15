Конкретна температура та час випікання можуть змінюватися залежно від рецепта, який ви використовуєте

Успішне випікання пирога залежить від уваги до деталей: правильної температури, часу випікання, особливостей тіста та начинки. УНІАН розповів, коли потрібно виймати пиріг, щоб уникнути розчарувань.

Конкретна температура та час випікання можуть змінюватися залежно від рецепта, який ви використовуєте. І факторів тут безліч – маса виробу, вид тіста тощо. Проте є загальні рекомендації, яким можна слідувати.

Скільки пекти пиріг в духовці – правила для різних видів тіста

Дріжджове тісто

Великі вироби (0,5-1 кг) з простого дріжджового тіста без опари випікають від 20 хвилин до години при температурі 200-240 °C. Великі вироби (0,8-1 кг) зі здобного дріжджового опарного тіста – від 40 хвилин до години при температурі 180-220 °C.

Листкове тісто

Великі вироби (08,-1 кг) з листкового дріжджового тіста випікають 20-25 хвилин при температурі 230-250 °C. Великі вироби (до 1,2 кг) з листкового бездріжджового тіста випікають від пів години до години при температурі 230-230 °C.

М’ясні та рибні пироги

Начинка із сирої риби: пиріг випікають 30-40 хвилин при температурі 190-200°C. Рибу потрібно готувати до стану, коли вона буде легко протикатися виделкою. Начинка із сирого м’яса: випікання займає від 45 хвилин до 1 години при температурі 175-190 °C. Для начинки з м'ясного фаршу час випікання може бути трохи коротшим, приблизно від 30 до 45 хвилин. Про готовність м'яса буде сигналізувати, зокрема, колір. Воно повинно бути непрозорим, білого або коричневого/сіруватого кольору (у випадку з червоним м'ясом).

Відповідь на питання про те, скільки пекти пиріг з капустою, схожа – зазвичай приготування цієї овочевої страви при 190°C займає близько 40 хвилин.

У випадку, якщо ви запікаєте пиріг з м’ясом чи рибою, що вже пройшло термічну обробку, потрібно тільки дочекатися, коли пропечеться тісто – тут можна орієнтуватись на зовнішній вигляд пирога.

Як спекти пиріг в електричній духовці

Зазвичай у рецептах вказуються рекомендації щодо температури і того, скільки пекти пиріг – в електричній духовці приготування не буде в цьому сенсі відрізнятися від готування в газовій. Для того, щоб спекти пиріг в електричній духовці, її, як і газову, потрібно спершу прогріти до певної температури, а потім – вибрати режим випічки. З тим, на якому режимі пекти пироги в електричній духовці, саме можуть виникнути труднощі.

Вибір того, при якому режимі пекти пиріг в духовці такого типу, невеликий. Більшість електричних духовок пропонують стандартні режими, такі як «Випічка» або «Випічка у звичайному режимі». Якщо у вашій духовці є режим конвекції, скористайтеся ним – пиріг буде пропікатися рівномірніше.