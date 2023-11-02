Кіш з рататуєм. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Що обрати з французької класики? Кіш чи рататуй? Пропонуємо поєднати. Особливо поки є сезонні овочі.
Інгредієнти (на форму діаметром 20 см):
Тісто:
- борошно 200 г
- масло 100 г
- вода крижана 50 мл
- яйця 1 шт.
- сіль
Начинка:
- кабачок 1 шт.
- перець болгарський 1 шт.
- помідор 2 шт.
- баклажани 1 шт.
- цибуля 1 шт.
- часник 2-3 зубчики
- оливкова олія для смаження.
- сіль, перець чорний мелений, прованські трави за смаком
Заливка:
- сир твердий 150 г
- яйця 2 шт.
- вершки 200 мл
- сіль, перець за смаком
Можна замінти звичайну цибулю червоною або порей (фото Chef Simon)
Борошно просіяти, змішати із сіллю. Холодне масло дрібно нарізати (або натерти на терці) та розтерти з борошном. Додати яйце та крижану воду, швидко замісити тісто, зробити з нього кулю. Забрати в холодильник на 1 годину.
Кабачки та баклажани почистити, нарізати дрібними кубиками та обсмажити в оливковій олії, щоб трохи підрум'янилися. Викласти на паперовий рушник, забрати зайвий жир. Перець запекти у духовці, зняти шкірку. Цибулю та часник дрібно нарізати, обсмажити до прозорості. Перець нарізати соломкою та додати до цибулі й часнику. Помідори очистити від шкірки та порізати кубиками. Додати до цибулі, часнику та перцю. Туди ж додати сіль, перець та прованські трави, кабачки та баклажани. Тушкувати. Овочі мають стати м’якими, а рідина випаруватись.
Сир натерти, змішати зі збитими яйцями та вершками. Посолити, поперчити.
Охолоджене тісто покласти на аркуш паперу для випічки, накрити харчовою плівкою. Розкачати в шар завтовшки 4-5 міліметрів. Зняти харчову плівку. Викласти тісто у форму, добре притиснути до дна форми та зробити бортики висотою приблизно 4-5 сантиметрів.
Багато разів проколоти тісто виделкою, застелити пергаментом, насипати на нього суху квасолю або сухий горох. Випікати у розігрітій до 180° духовці приблизно 10 хвилин. Прибрати пергамент з вантажем та випікати тісто до легкого золотистого кольору. Викласти овочі. Залити сирною заливкою. Випікати 40-45 хвилин при 180°.
Можна прикрасити кіш половинками помідорів чері або плястерками помідорів.
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