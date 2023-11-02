Що обрати з французької класики? Кіш чи рататуй? Пропонуємо поєднати. Особливо поки є сезонні овочі.



Інгредієнти (на форму діаметром 20 см):



Тісто:

борошно 200 г

масло 100 г

вода крижана 50 мл

яйця 1 шт.

сіль

Начинка:

кабачок 1 шт.

перець болгарський 1 шт.

помідор 2 шт.

баклажани 1 шт.

цибуля 1 шт.

часник 2-3 зубчики

оливкова олія для смаження.

сіль, перець чорний мелений, прованські трави за смаком

Заливка:

сир твердий 150 г

яйця 2 шт.

вершки 200 мл

сіль, перець за смаком

Можна замінти звичайну цибулю червоною або порей (фото Chef Simon)

Борошно просіяти, змішати із сіллю. Холодне масло дрібно нарізати (або натерти на терці) та розтерти з борошном. Додати яйце та крижану воду, швидко замісити тісто, зробити з нього кулю. Забрати в холодильник на 1 годину.



Кабачки та баклажани почистити, нарізати дрібними кубиками та обсмажити в оливковій олії, щоб трохи підрум'янилися. Викласти на паперовий рушник, забрати зайвий жир. Перець запекти у духовці, зняти шкірку. Цибулю та часник дрібно нарізати, обсмажити до прозорості. Перець нарізати соломкою та додати до цибулі й часнику. Помідори очистити від шкірки та порізати кубиками. Додати до цибулі, часнику та перцю. Туди ж додати сіль, перець та прованські трави, кабачки та баклажани. Тушкувати. Овочі мають стати м’якими, а рідина випаруватись.



Сир натерти, змішати зі збитими яйцями та вершками. Посолити, поперчити.



Охолоджене тісто покласти на аркуш паперу для випічки, накрити харчовою плівкою. Розкачати в шар завтовшки 4-5 міліметрів. Зняти харчову плівку. Викласти тісто у форму, добре притиснути до дна форми та зробити бортики висотою приблизно 4-5 сантиметрів.



Багато разів проколоти тісто виделкою, застелити пергаментом, насипати на нього суху квасолю або сухий горох. Випікати у розігрітій до 180° духовці приблизно 10 хвилин. Прибрати пергамент з вантажем та випікати тісто до легкого золотистого кольору. Викласти овочі. Залити сирною заливкою. Випікати 40-45 хвилин при 180°.

Можна прикрасити кіш половинками помідорів чері або плястерками помідорів.

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