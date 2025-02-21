Смак і аромат касії та кориці істотно відрізняються

Кориця – одна з найпопулярніших спецій у світі, проте не всі знають, що вона має кілька видів, кожен із яких відрізняється складом, властивостями та вартістю. Недосвідченій людині складно відрізнити справжню корицю від касії – її більш доступного аналога. Ukr.Media розповідає, що важливо знати різницю, оскільки вона впливає не лише на смак, а й на користь спеції.

Основні види кориці

Активно застосовують тільки 4 види кориці: китайську, цейлонську, сайгонську, індонезійську. Справжня або класична кориця – це цейлонська, що росте на території Індії, Шрі-Ланки. Цей вид прянощі отримав назву справжньої. У Китаї, Індонезії та у В'єтнамі росте касія, яка менш корисна і якісна.

Як відрізнити цейлонську корицю від касії

Смак і аромат касії та кориці істотно відрізняються. Порошок кориці м'якший, має трохи солодкий смак, пряний легкий аромат. У касії смак гостріший, насичений, а аромат досить різкий, пекучий.

Оскільки справжня кориця коштує дорого, в магазинах переважно продається касія. Вартість цейлонської кориці в 3,5 раза дорожча, ніж аналог, що обумовлено фактором ручного збору прянощі.

Вибираючи корицю в магазині, потрібно уважно вивчити інформацію на упаковці. Цейлонська кориця позначається під назвою Cinnamomum zeylonicum, а касі – Cinnamomum aromaticum. Виробник може прописати лише країну виробництва сировини, орієнтуватися тоді потрібно на Шрі-Ланку.

Корицю та касію також можна відрізнити за зовнішнім виглядом. Товста паличка касії груба, темного нерівномірного забарвлення, менш закручена. Цейлонська кориця згортається як папірус з тонкою стінкою, край крихкий, структура волокон рівномірна і світла.

Фахівці рекомендують купувати палички кориці, оскільки в меленому вигляді розрізнити справжню спецію і її аналог складно.

Також існує простий спосіб виявлення підробки: на порошок потрібно капнути йод і подивитися на колір. Справжня кориця забарвлюється в блакитний колір, а у порошку касії з'являється темно-синій відтінок. Але слід врахувати, що в порошку переважно продається касія.