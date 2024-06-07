Світло впливає на аромат спецій, тому краще зберігати банки зі спеціями в прохолодному і темному місці

Без спецій важко приготувати будь-яку страву. Вони надають більш насиченого смаку звичайним продуктам. Але для того, щоб властивості спецій не втрачались, потрібно правильно їх зберігати.

Більшість людей зберігають спеції в кухонній шафі або на стійці для спецій. Коли ми їх використовуємо, ми можемо не щільно закрити кришки і не прибирати їх відразу. Через це спеції швидко втрачають свій аромат. Як цього уникнути, розповідає Karri.

Герметично закривайте спеції

Це найголовніше правило зберігання спецій та приправ. Ви повинні зберігати їх в герметичних контейнерах, інакше волога в повітрі може зіпсувати спеції, через що вони втратять свій смак, аромат і колір.

Так само зручно зберігати спеції в пакетах із зіп-замком, які дозволяють прибрати зайве повітря. У таких пакетах легко організовувати приправи, наприклад, поставивши пакети для спецій в невеликий кошик, в якому можна легко перегортати спеції.

Тримайте спеції подалі від тепла

Поличка над плитою або поряд може здатися зручним місцем для зберігання ваших улюблених приправ, але тепло – ще один фактор, який швидко погіршить їх смак. Тепло збільшує вологість в банках.

Зберігайте спеції в темному місці

Світло може вплинути на аромат спецій, тому завжди краще зберігати банки зі спеціями в прохолодному і темному місці. Зберігайте їх в закритих шафах. Ще одна порада – використовуйте непрозорі контейнери, щоб зменшити проникнення світла.

Не охолоджуйте спеції

Багато людей зберігають спеції в холодильнику в надії, що вони залишаться свіжими, але це не так. При зберіганні в холодильнику, сухі спеції насичуються вологою, налипають на дно банки або упаковки і втрачають свій аромат.

Зберігайте спеції далеко від вологи:

завжди перевіряйте, щоб мірні ложки повністю висохли, перш ніж опускати їх в контейнер для спецій або трав;

не насипайте спеції та трави прямо з пляшки над запаленою каструлею;