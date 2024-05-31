Щоб заточити тертку можна використати пилку для нігтів

Тертка – незамінний помічник на будь-якій кухні. Однак, часто трапляється так, що леза на тертці стають тупими. Як самостійно можна їх загострити підручними матеріалами, читайте на ZAXID.NET.

Алюмінієва фольга

Простий і ефективний лайфхак для заточування тертки, пише Оbozrevatel. Зі шматка алюмінієвої фольги слід зробити кульку. Потім нею натирати тертку в обох напрямках. Це допоможе загострити її краї.

Обробка пилкою для нігтів

Щоб заточити тертку, можна використати пилочку для нігтів. Акуратно проведіть пилкою по поверхні тертки, зберігаючи постійний кут нахилу і силу натиску. Її слід провести по кожному отвору в тертці, акуратно підпилюючи кожну сторону, поки не буде оброблена вся поверхня

Картопля

Для заточування терки можна використати картоплину, розрізавши її навпіл. Слід притиснути її розрізаною стороною до терки, рухаючи її вгору-вниз. Волога, крохмалиста м'якоть картоплі ефективно видаляє будь-який наліт чи затуплення з тертки, в результаті чого інструмент стає гострим і придатним до використання.