Як прати взуття у пральній машині: поради і застереження
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Коли взуття зношується і брудниться, відіпрати його руками стає все важче, особливо всередині. Тому часто для чистки використовують пральні машини. Яких правил при цьому варто дотримуватися, а також яке взуття не можна прати в пральній машині взагалі, розповідає «Домашній блог».
Яке взуття краще не прати
Не рекомендується прати такі моделі:
- лаковані;
- модельні;
- зимові;
- дизайнерські зі складним декором.
Можна прати:
- якісно прошиті кросівки зі шкіри і тканини;
- домашні капці;
- кеди;
- полотняні сандалі;
- тканинні макасини.
Загалом більшість виробників не дають гарантії, що після прання взуття буде в нормальному стані, і не рекомендують такий метод.
Попереднє видалення плям
Перед тим, як прати взуття у машинці, варто спочатку очистити його, тому що плями при впливі води ще більше в’їдатимуться у тканину.
Домашні засоби для видалення різних типів плям:
Жирні плями прибирають крохмалем, содою, борошном, дитячою присипкою. Рясно посипте пляму одним з цих засобів, залиште на 10-15 хвилин, струсіть залишки і тоді періть взуття.
Якщо на білому взутті з’явилися зелені плями від трави, використовуйте розчин нашатирного спирту і господарського мила. Спочатку забруднене місце обробіть нашатирем, натріть милом і залишіть суміш на взутті на 5 хвилин. Потім відправляйте у прання.
Краплі від фарби видаляються вайт-спірітом. Розчинник продається в будівельних і господарських магазинах. Змочіть ганчірку або ватний диск в ньому, обробіть брудне місце і можна одразу прати.
Особливості прання в машині-автомат
Варто врахувати, що при пранні в машинці потрібно:
- прати на малих обертах;
- обмежити температуру нагріву води;
- відключити сушку і віджимання;
- прати не більше двох пар взуття за раз.
Якщо в пральній машині окремого режиму для взуття нема, тоді можна вручну виставити на «делікатне прання».
При якій температурі прати
Для взуття оптимальна температура від +30ºС до +40ºС. Більш висока температура може зіпсувати виріб, а більш низька буде неефективною.
Якщо виробником не визначено граничний показник нагріву, краще обмежитися +30ºС.
Взуття у мішку
Завантажувати у барабан взуття потрібно в спеціальному сітчастому мішку, який оберігає барабан від інтенсивної взаємодії з твердими матеріалами, а взуття – від механічного пошкодження.
При відсутності спеціального мішка, можна використовувати наволочку, зав’язавши її верх. І додатково в барабан треба підкласти кілька старих рушників.
Перед початком прання витягніть устілки та шнурівки, їх потрібно прати окремо.