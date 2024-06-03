Перед тим, як прати взуття у машинці, потрібно спочатку очистити його від плям

Коли взуття зношується і брудниться, відіпрати його руками стає все важче, особливо всередині. Тому часто для чистки використовують пральні машини. Яких правил при цьому варто дотримуватися, а також яке взуття не можна прати в пральній машині взагалі, розповідає «Домашній блог».

Яке взуття краще не прати

Не рекомендується прати такі моделі:

лаковані;

модельні;

зимові;

дизайнерські зі складним декором.

Можна прати:

якісно прошиті кросівки зі шкіри і тканини;

домашні капці;

кеди;

полотняні сандалі;

тканинні макасини.

Загалом більшість виробників не дають гарантії, що після прання взуття буде в нормальному стані, і не рекомендують такий метод.

Попереднє видалення плям

Перед тим, як прати взуття у машинці, варто спочатку очистити його, тому що плями при впливі води ще більше в’їдатимуться у тканину.

Домашні засоби для видалення різних типів плям:

Жирні плями прибирають крохмалем, содою, борошном, дитячою присипкою. Рясно посипте пляму одним з цих засобів, залиште на 10-15 хвилин, струсіть залишки і тоді періть взуття. Якщо на білому взутті з’явилися зелені плями від трави, використовуйте розчин нашатирного спирту і господарського мила. Спочатку забруднене місце обробіть нашатирем, натріть милом і залишіть суміш на взутті на 5 хвилин. Потім відправляйте у прання. Краплі від фарби видаляються вайт-спірітом. Розчинник продається в будівельних і господарських магазинах. Змочіть ганчірку або ватний диск в ньому, обробіть брудне місце і можна одразу прати.

Особливості прання в машині-автомат

Варто врахувати, що при пранні в машинці потрібно:

прати на малих обертах;

обмежити температуру нагріву води;

відключити сушку і віджимання;

прати не більше двох пар взуття за раз.

Якщо в пральній машині окремого режиму для взуття нема, тоді можна вручну виставити на «делікатне прання».

При якій температурі прати

Для взуття оптимальна температура від +30ºС до +40ºС. Більш висока температура може зіпсувати виріб, а більш низька буде неефективною.

Якщо виробником не визначено граничний показник нагріву, краще обмежитися +30ºС.

Взуття у мішку

Завантажувати у барабан взуття потрібно в спеціальному сітчастому мішку, який оберігає барабан від інтенсивної взаємодії з твердими матеріалами, а взуття – від механічного пошкодження.

При відсутності спеціального мішка, можна використовувати наволочку, зав’язавши її верх. І додатково в барабан треба підкласти кілька старих рушників.

Перед початком прання витягніть устілки та шнурівки, їх потрібно прати окремо.