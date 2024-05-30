Почистити килим вдома можна легко за допомогою підручних засобів

Любителі килимів в інтер’єрі часто стикаються з проблемою їх чистки. Як легко почистити колим вдома, не знімаючи його з підлоги, читайте на ZAXID.NET.

Господарське мило

Для цього натріть на тертці шматочок господарського мила, додайте літр теплої води, розмішайте до повного розчинення, пише ТСН. Отриману суміш перелийте в пульверизатор і нанесіть на покриття, особливо на плями. Як тільки рідина висохне, пропилососьте килим.

Господарське мило добре підійде для усунення свіжих плям.

Рідке мило і миючі засоби

Будь-який з цих засобів розчиніть у воді до утворення густої піни. Нанесіть губкою на килим і залиште на кілька хвилин. Ретельно потріть килим і промийте водою. Після цього обов'язково просушіть його феном.

Харчова сода з оцтом і порошком

Засіб на основі соди, оцту і порошку впорається з будь-якими забрудненнями.

Розчиніть одну столову ложку харчової соди і прального порошку в половині склянки теплої води, додайте 50 мл оцту. Перелийте цю суміш в пульверизатор і розпиліть суміш по килиму. Потріть килим ганчіркою. Використовуйте вологу губку, щоб видалити залишки суміші.

Замість порошку можна використовувати засіб для миття посуду.

Лимонний сік

На пляму слід нанести свіжий лимонний сік. Зачекайте кілька годин, додайте води на місце плями. Дочекайтеся повного висихання і пропилососьте килим.

Харчова сода

Соду можна використовувати як для сухого, так і для вологого прибирання. Сухий спосіб освіжить ваш килим, але він не підходить для видалення застарілих плям.

Спочатку потрібно пропилососити і очистити килим. Потім рівномірно розподілити соду по поверхні, залишити на півгодини. Опісля ретельно пропилососити.

Сіль

Аналогічним способом можна почистити килим за допомогою кухонної солі. Спочатку потрібно пропилососити, потім посипати килим сіллю і щіткою акуратно втерти сіль у ворс. Залишити на півгодини. Потім знову пропилососити, щоб забрати рештки солі.

Хімчистка килима

Для натуральних килимів краще підходить хімчистка, тому що раніше перераховані способи можуть деформувати килим після недбалого чищення.