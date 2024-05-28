При виборі килима в кухню, варто звертати увагу на матеріал килима

Щоб зробити кухню більш затишною, часто використовують додатковий декор, одним з яких може бути килим. Як правильно вибрати текстуру килиму і чи практично буде використовувати його на кухні, розповідає ZAXID.NET.

Навіщо килим на кухні

Комфорт: зазвичай підлога на кухні з плитки і всі ми знаємо відчуття від ходьби по ній. Якщо у вас буде лежати на підлозі килимок, вам буде тепло і зручно.

Безпека: наявність навіть невеликого килима на підлозі в кухні зменшує ймовірність розбити улюблений сервіз.

Затишок: гарний і правильно підібраний килимок завжди доповнює інтер'єр.

Як вибрати матеріал

При виборі килима в кухню, варто звертати увагу на матеріал килима.

Kilimi радить обирати штучний, з високою зносостійкістю. Справа в тому, що килими з натуральних компонентів зазвичай коштують дорожче, а зношуються швидше.



Варто розуміти, що килими з довгим ворсом ніяк не підходять для кухні. Вони дуже швидко брудняться, а їх чистка займає дуже багато часу.

Зараз виробники килимів використовують сучасні технології і матеріали, що дозволяють їм створити зносостійкі килими високої міцності.

Візерунок на килимі

Коли ви визначилися з матеріалом і виробником, зверніть увагу на малюнок і кольори килима.

Очевидно, чим світліший килим, тим чіткіше на ньому будуть видні плями і крихти.

Варто придивитися до килимів в темних кольорах, з неоднорідним малюнком. Так, навіть у випадку забруднення, пляма не буде надто помітною. Відповідно такий килим прослужить вам довше.

Розмір килима

Наостанок, варто визначитись з розміром килима. Прикиньте, де і як ви його хочете розмістити. Зазвичай вибирають килимову доріжку, щоб поставити уздовж плити, умивальника, робочого столу, або килим під обідній стіл.

При виборі килима під стіл, варто звернути увагу на форму столу – килим варто купувати такої ж форми. Крім того, килим беруть з розрахунком +60 см в кожну сторону від столу, додатково для стільців.