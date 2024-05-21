Гарний дизайн з перших секунд здатний підняти настрій, надати відчуття комфорту, домашнього затишку

Передпокій – чи не найважливіша частина дому, адже кожен, хто заходить у нього, відразу отримує перші враження саме з цього місця. Тому у ZAXID.NET є декілька порад, як зробити ваш передпокій функціональним та гарним.

Гарний дизайн з перших секунд здатний підняти настрій, надати відчуття комфорту, домашнього затишку. Детальніше про актуальні дизайни передпокоїв у 2024 році розповідає Designwiki.

Модні тенденції

Мінімалізм залишається в головних трендах і цього року. Щоб ваш коридор був зручним, дотримуйтесь декількох правил:

ретельно продумайте планування свого передпокою. Раціонально використовуйте вільну площу;

завчасно розплануйте приблизне розміщення меблів, дзеркал;

намагайтеся не перевантажувати інтер’єр передпокою декоративними елементами.

Який колір обрати

За допомогою основного кольору можна візуально розширити або, навпаки, звузити простір.

Білий

Справжній тренд – абсолютно білі дизайни інтер’єрів. Оскільки коридор є найменшою кімнатою в квартирі, то дизайнери часто використовують спеціальні прийоми, які дозволяють візуально розширити простір. Блий колір має здатність «світитися» під впливом штучного і природного освітлення.

Бежевий

Відтінки бежевого володіють такими ж властивостями, як і білий колір. Вони здатні візуально розширити площу. Бежевий колір прекрасно гармонує з дерев’яною обробкою, а також предметами меблів з дерева. Крім цього бежевий це дуже теплий колір, він наповнює передпокій затишком, робить атмосферу більш домашньою.

Темний

Використовувати темні кольори для оздоблення стін коридору доцільно тільки в тому випадку, якщо площа приміщення досить велика. Інтер’єри в темних тонах виглядають строго, при цьому розкішно. Для оформлення великого коридору ви можете використовувати чорний, коричневий колір, темний відтінки синього, смарагдового.

Меблі в коридор

Незважаючи на те, що коридор часто має невелику площу, він все одно вимагає меблювання. Усі меблі повинні бути функціональним. Що має бути у кожному коридорі:

шафа;

тумба під взуття;

зовнішня вішалка;

дзеркало.

Декор

Використовуйте в якості декору дзеркала в оригінальній рамі, незвичайні світильники, ключниці, банкетки, постери і тому подібні речі. Весь декор в коридорі повинен бути не тільки красивим, але і функціональним.