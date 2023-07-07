Якщо кімнати не страждають від нестачі денного світла, то краще обирати килими холодних відтінків

Килим як головний предмет гордості господарів, що прикриває недоліки підлоги, залишився у минулому. Сучасний килим створює особливу атмосферу затишку та може допомогти в зонуванні і створенні завершеного вигляду кімнати. «Зелена садиба» дає кілька порад, як ефективно використати цей елемент декору в помешканні.

Колір килима має бути таким, щоб він або контрастував, або гармоніював із загальним фоном та меблями. В останньому випадку не слід підбирати килим в тон стінам, така кімната буде виглядати нудно і нецікаво. Можна обрати колір, який перебуває в тому ж кольоровому спектрі. Або ж інший варіант – поєднання декількох кольорів, серед яких буде той, який ідеально повторює інтер’єрну лінію.

Килим має враховувати відтінок підлоги. Якщо вона світла, то можна постелити килим як світлих, так і яскравих або темних тонів. Але якщо підлога темна, то краще відмовитися від похмурих кольорів і освіжити простір чимось яскравим або, навпаки, – більш спокійним.

Якщо шпалери та меблі дуже строкаті та барвисті, килим краще обрати однотонний або із спокійним малюнком. І навпаки – якщо стіни пофарбовані або малюнок шпалер доволі простий, можна обирати килим із складним орнаментом.

Якщо на килимі присутні геометричні або рослинні орнаменти, бажано підібрати меблі із подібним малюнком або ж схожі фіранки.

Якщо кімнати не страждають від нестачі денного світла, то краще обирати килими холодних відтінків, в інших випадках краще підійдуть килими теплих відтінків.

Для невеликої спальної кімнати можна обрати парні килимки або ж невеликий килим овальної форми, який частково «ховається» під ліжком.

Килимова доріжка подовженої форми може допомогти візуально витягнути простір. Квадратні килими підійдуть для тих, хто хоче зробити вітальню більш мініатюрною. До того ж їх можна використати для позначення столової зони та інших. Для відокремлення зони в інтер’єрі часто використовують круглі килими.

У сучасних інтер’єрах зараз модно використовувати вінтажні килими, яких ми ще не так давно намагались позбутися. Проте слід враховувати, що такі килими працюють саме на контрасті, на фоні сучасних меблів та чистого фону. Саме тоді такий елемент принесе потрібну нотку затишку. Вінтажний килим ідеально підійде, наприклад, для скандинавського стилю, лофту, мінімалізму, еко-стилю і деяких інших.