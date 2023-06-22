Перевагу краще віддавати якісним матеріалам перевірених брендів

Славу надійного та довговічного підлогового покриття ламінат отримав не випадково. Цей матеріал і справді може прослужити 20, 25 і навіть більше років. Сучасні технології виробництва забезпечують йому стійкість до подряпин, вологи, серйозних статичних навантажень. Проте не варто забувати, що основою ламінату є деревина, яка все за певних умов може деформуватись. Що робити, якщо здувся ламінат, та як цьому запобігти, розповідає «Альберо».

Дізнатись, у чому проблема можна, якщо уважно придивитися до місця пошкодження, вигляду покриття та типу деформації. Так, на неякісний виріб чи неправильний монтаж вказують викривлення у вигляді хвиль. Надмірний рівень вологи, що потрапила всередину ламінату, виказує деформація та шорсткість самої дошки.

Фахівці називають 5 основних причин здуття ламінату:

1. Порушення технології монтажу. Правильне укладання ламінату передбачає наявність так званих компенсаційних (або деформаційних) проміжків між стіною та покриттям. Залежно від величини кімнати та формату ламінованої дошки, відстань має становити 8-12 мм. Це правило пов'язано із фізичною можливістю покриття змінювати свою геометрію під впливом температури та вологості в приміщенні. Якщо цим правилом знехтувати, то в момент розширення дошки відбувається здуття ламінату на стиках.

Така ж проблема виникає, коли і між самими планками встановлюються спеціальні кріплення. Саме тому найкращим варіантом стане монтаж ламінату плаваючим способом.

2. Невдало підготовлена основа. Основа під ламінат має бути максимально рівною та стійкою. Неякісна підкладка, а також непідходящі матеріали швидко спричиняють деформацію поверхні.

3. Неякісний матеріал. Не кожен ламінат можна назвати вологостійким. Більшість декорів здатні успішно витримувати нетривалий контакт з рідиною. А от тривалий вплив води часто є тим чинником, через який здувається ламінат.

4. Надмірна волога. Ламінатні дошки можуть монтуватися лише в тих приміщеннях, де вологість не перевищує 50-60%. Якщо ж цей показник є більшим, варто обирати водостійкий ламінат або ж віддати перевагу іншим покриттям.

5. Неправильна фіксація плінтусів та порогів. Не варто монтувати плінтуси та пороги надто щільно, адже це унеможливлює вільне розширення покриття. Кращим варіантом стане монтаж цих оздоблювальних деталей не до самого ламінату, а до основи, крізь покриття. У самій панелі доведеться зробити отвори із діаметром 17-20 мм. Через плінтус їх видно не буде. Водночас, дошка зможе легко змінювати своє розміщення в разі розширення.

Що робити якщо здувся ламінат

Якщо деформації піддалася більша частина підлоги, найкращим варіантом стане повна заміна всього підлогового покриття. Проте, якщо пошкоджено незначну ділянку, можна спробувати виправити ситуацію локально.

Ненароком пролиту рідину на ламінат варто витирати як можна скоріше. Не повинно бути негативних наслідків, якщо зробити це своєчасно – протягом 5-10 хвилин. Щоб виправити роздутий ламінат, якщо він залитий щонайменше кілька годин, покриття й підкладку під ним потрібно просушити. Для цього доведеться виконати таку роботу:

Акуратно демонтувати плінтус чи поріг з боку пошкодженої ділянки. Одна за одною зняти пошкоджені дошки, а також кілька панелей біля них. Якщо постраждала підкладка під підлогою, її потрібно замінити. «Затоплене» місце просушити. Зняті дошки також варто просушити. Якісні покриття після цього часто повертають свій початковий вигляд. Встановити просушені дошки на своє місце. Якщо ламінат набряк від води настільки, що панелі не вдається відновити, їх замінюють на нові.

Як виправити ситуацію, коли ламінат здувся по краях

Зрозуміти, в якому місці виникнула проблема і чому ламінат здувся по краях, можна після повного демонтажу таких елементів. Планки, що не мають місця для природного розширення, потрібно акуратно зняти та трішки підрізати. Після укладання їх на місце компенсаційні проміжки між покриттям та стіною закриваються плінтусом.

Як виправити здуття ламінату без повно демонтажу підлоги

Зрізати частину панелей. Попередньо потрібно максимально звільнити приміщення від меблів, предметів інтер'єру, килимів. Далі доведеться зняти усі плінтуси. По периметру кімнати відміряти компенсаційний проміжок між стіною та підлоговим покриттям 10-15 мм. У місцях, де не забезпечується ця відстань, панелі потрібно зрізати лобзиком.

Для забезпечення швидшого ефекту роздутий ламінат в найбільш проблемних ділянках варто притиснути чимось важким. Коли ламінатні панелі повернуться на своє місце, плінтус монтують назад.

Видалити окрему дошку. Такий спосіб найкраще підходить для випадків, якщо здувся ламінат від води, є волога під ламінатом. Всередині пошкодженої панелі потрібно вирізати прямокутник, який на кілька сантиметрів менший, аніж сама панель. Користуючись стамескою та молотком, вирізану частинку виймають. Після цього можна акуратно видаляти решту панелі.

Для того, щоб вмістити нову дошку із новими замками, сусідні ряди ламінату підбивають в сторону стіни. Якщо ж цього зробити не вдається, тоді з трьох сторін нової панелі зрізують замки. Вона вставляється лише одним замком. Інші сторони потрібно змастити клеєм, а тоді вставити дошку в потрібне місце.

Як попередити здуття ламінату

Щоби не довелося потім з’ясовувати, чому ламінат здувся та як його вирівняти, варто дотримуватись основних правил монтажу та експлуатації цього підлогового покриття. Перевагу краще віддавати якісним матеріалам перевірених брендів. Вони більш стійкі до води та деформацій.

Підбирати клас покриття варто відповідно до функціонального призначення кімнати. Під час монтажу не можна забувати про відстань між стіною і підлогою. Якщо є змога, основу під покриття варто доповнювати гідроізоляційними матеріалами. Товщина підкладки має бути оптимальною.

Крім того, не можна прикріплювати меблі, радіатори тощо безпосередньо до поверхні. Для вологого прибирання не варто використовувати надто багато води. Додаткову звукоізоляцію покриттю забезпечують поліроль та віск, якими періодично варто протирати місця стиків.