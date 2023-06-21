Люди часто намагаються вмістити занадто багато у ванну кімнату

Ванна кімната часто є однією з найменших у домі, але виконує так багато функцій. Тому планування має бути ретельно продуманим – і практичним, і красивим. Які бувають найчастіші помилки при плануванні ванної кімнати та як їх уникнути, розповідає Homes & Gardens.

Захаращення простору

Однією з найпоширеніших помилок під час планування ванної кімнати є надмірне захаращення простору. Хоча важливо мати в кімнаті всі необхідні речі, треба вміти фільтрувати їх, особливо якщо ванна маленька.

Безлад робить кімнату тісною та задушливою, і в ній може бути важко рухатися. Від рушників до туалетних предметів – усе повинно мати своє місце.

Сантехніка неправильного розміру

Ще одна поширена помилка – неправильний вибір розміру сантехніки для ванної кімнати. Більше не обов’язково означає краще, особливо в маленьких ванних кімнатах. Занадто великі предмети санвузла можуть зробити кімнату тісною та несуттєвою, тоді як занадто малі – незакінченою та непривабливою.

Встановлення унітаза в неправильному місці

Дизайнери завжди радять не розміщувати унітаз одразу напроти дверей, що ведуть у ванну кімнату. Адже це буде першим, що бачитимуть люди, коли заходитимуть до ванної кімнати. Ви можете справити набагато краще враження за допомогою красивого умивальника. Його якраз можна встановити в цьому місці.

Не передбачена вентиляція

Хороша вентиляція має вирішальне значення для запобігання утворенню цвілі у ванній кімнаті, а також для збереження дизайнерських елементів. Іноді, особливо у великій ванній кімнаті, навіть може знадобитися два вентиляційні канали – один біля душу, а інший біля унітазу.

Не достатньо простору між різними зонами

Люди часто намагаються вмістити занадто багато у ванну кімнату і не залишають достатньо місця між кожною окремою зоною. Це може ускладнити процес ванних процедур. Наприклад, між туалетом має бути 45 сантиметрів відстані з обох боків і 76 сантиметрів спереду, щоб його було легко чистити та використовувати.

Занадто багато простору

Інша сторона медалі – занадто багато вільного простору, що робить кімнату непривітною. Можна поставити стільці чи тахти для сидіння, щоб заповнити простір, або зонувати кімнату за допомогою килимків. Такі прості доповнення можуть змінити відчуття планування вашої ванної кімнати та допомогти зробити холодний відкритий простір більш домашнім і привабливим.

Погане освітлення

Погано розміщене освітлення може зробити кімнату брудною та темною, тоді як надмірне освітлення може бути різким та неприємним для очей. Більш яскраве освітлення розташуйте біля дзеркала, щоб було зручно робити доглядові процедури. А для головної люстри оберіть розсіяне світло, більш приглушене.