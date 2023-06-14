Хлоровмісний відбілювач найкраще впорається з дезінфекцією механізму машини

Пральна машина буде працювати без перебоїв, якщо її правильно доглядати. Насамперед – вчасно звільняти від накипу та забруднень. Як це зробити за допомогою домашніх засобів, розповідає «Апостроф».

У міських водогонах вода відрізняється жорсткістю, тому що в ній міститься багато солей, кальцію та магнію. Якщо жорстку воду підігрівати (як це і відбувається в пральній машині), всі речовини випадуть в осад, який залишиться на частинах пральної машини, утворюючи накип. Є три легкі способи, які допоможуть очистити пральну машину.

Лимонна кислота вважається найдієвішим способом. Щоб почистити машину, потрібно взяти від 1 до 6 пачок сухої лимонної кислоти залежно від ступеня забруднення. Засіб висипають в лоток для прального порошку і запускають машину на порожнє прання з довгим циклом і високою температурою.

Допоможе також сода з оцтом. Ці дві речовини, вступаючи в реакцію, руйнують вапняні відкладення та дезінфікують деталі пральної машини. Щоб змусити їх взаємодіяти правильно, потрібно взяти чверть чашки сухої соди та розбавити її такою ж кількістю води. Цю рідину відправляють у лоток для миючих засобів. Оцет заливають безпосередньо в барабан. Далі запускають цикл прання без речей. Потрібно вибрати найдовшу програму та найвищу температуру.

Хлоровмісний відбілювач найкраще впорається з дезінфекцією механізму машини. Залежно від того, наскільки сильно забруднена машинка, необхідно влити в барабан до 1 літра засобу. Далі її запускають на найдовший режим прання із високою температурою, а перед полосканням ставлять прання на паузу. Коли промивку буде завершено, пральну машинку потрібно буде прополоскати від залишків хлору. Для цього її ще раз запускають вхолосту, але вже на короткій програмі та за температури 30 градусів.