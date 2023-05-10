Протріть дзеркало серветкою, змоченою розчином однієї частини оцту до однієї частини води

Дзеркала швидко покриваються нальотом та розводами, особливо страждають від цього дзеркала у ванній кімнаті. ТСН розповідає про ефективні методи чищення дзеркал.

Паперові рушники та серветки

Наші бабусі для очищення дзеркал використовують газети. Але це не найкращий варіант – на дзеркалі та на руках може залишитися бруд від фарби. Як альтернативу, можна використовувати одноразові паперові рушники. Найкраще для миття дзеркал використовувати серветку з мікрофібри. Вона добре вбирає вологу, не залишає ворсинок і розводів.

Спирт

Спирт добре бореться зі всілякими розводами, з жировими плямами, слідами від косметики. Для чищення дзеркал можна використовувати медичний або нашатирний спирт, а якщо немає спирту – горілку або лосьйон зі спиртом. Змоченою у спирті серветкою з мікрофібри добре протріть дзеркало, можна пройтися поверхнею кілька разів.

Прекрасним засобом для миття дзеркал є нашатирний спирт. Нашатир можна використовувати у складі різних сумішей:

1. До 1 л води додати 1 мл нашатирного спирту. Цей розчин нанести на дзеркало у вигляді спрею або просто налити на серветку і протерти поверхню. Потім дзеркало добре витерти.

2. До 200 мл води додати 50 мл гліцерину та 5 крапель нашатирю, нанести на дзеркальну поверхню і ретельно протерти.

3. Нашатирний спирт змішати із зубним порошком у рівних частинах. Суміш наноситься на дзеркало, яке круговими рухами полірується до появи блиску. Особливо добре цією сумішшю чистяться дзеркала з плямами від жиру та інших забруднень.

Оцет

Протріть дзеркало серветкою, змоченою розчином однієї частини оцту до однієї частини води. Для зручності можна налити засіб у пляшечку з пульверизатором.

Чай із сіллю

Брудне дзеркало добре очищає міцний зелений чай із ложечкою солі. Зробіть міцний зелений чай, додайте чайну ложку солі й намочіть цією сумішшю серветку та протріть дзеркало до блиску. Не використовуйте чорний або червоний чай, тому що вони можуть пофарбувати поверхню.

Щоб дзеркала не тільки були чисті, а й блищали, можна використати такі методи:

1. У воді розчиніть кухонну сіль (на склянку води достатньо взяти одну столову ложку харчової солі) і нанесіть розчин на вже очищену поверхню дзеркала, а потім протріть серветкою.

2. Якщо дзеркало потьмяніло, повернути йому втрачений блиск допоможе нежирне молоко. Намочіть у ньому тканинну серветку і протріть потьмянілі місця.

3. Для сильно потьмянілого дзеркала змішайте воду, нашатирний спирт, магнезію і бензин у рівних частинах. Суміш збовтуємо і наносимо на дзеркало. Потім ретельно поліруємо. Засіб має різкий запах, тому застосовувати його в приміщеннях, що не провітрюються, не рекомендується.