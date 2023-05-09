Якщо ви проводите багато часу у ванні, додайте цікавий дерев’яний табурет або невеличкий столик

Зазвичай декору у ванній кімнаті майже немає, а дарма, адже кожне приміщення можна прикрасити та зробити більш затишним. Для декору ванної кімнати потрібно небагато: навіть декілька деталей допоможуть зробити так, щоб інтер’єр заграв зовсім по-новому. «Зелена садиба» пропонує кілька варіантів.

Столик

Якщо ви проводите багато часу у ванні, додайте цікавий дерев’яний табурет або невеличкий столик. На нього можна покласти книгу, музичну колонку, свічку, а можна зібрати декоративну композицію. Такий елемент зробить ваш простір більш розкішним.

Полиця поперек ванної

Якщо ж у вас місця для столика немає, ще кращий варіант – полиця поперек ванної. Вона і виглядає ефектно, і функціональна. До речі, існують навіть подушки для ванної, щоб лежати у ванній було максимально зручно.

Кошики

Кошики не тільки зручні для зберігання усіляких дрібниць, але й виглядають дуже затишно. Це вдалий спосіб організації простору біля раковини, полиць, для брудної білизни, рушників, туалетного паперу тощо.

Килимок

Один із способів додати затишок у ванну кімнату – килимок. Для цього потрібно обирати не звичайні гумові варіанти, а текстильні або ж які максимально схожі на них.

Мистецтво

Картини, постери, невеликі скульптури, хенд-мейд – усе, що можна повісити або поставити, прикрасить будь-яку кімнату, в тому числі і ванну.

Рушники

Рушники – досить активний елемент декору ванної кімнати, на який часто не звертають уваги. Дарма, адже вони завжди на видноті. Зверніть увагу на такі, які чудово виглядали б у вашій ванній кімнаті.

Рослини

Їх можна не тільки поставити, а й ефектно підвісити. Інша справа, що живі кімнатні рослини потребують сонячного або спеціального штучного освітлення, і не кожна ванна кімната може їм його забезпечити. Штучні рослини – це не зовсім те, але до деяких невеликих екземплярів можна придивитися.