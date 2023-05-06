Ви можете змінити загальний настрій кімнати, змінивши кольорові акценти

Щоб зробити свою оселю більш сучасною та створити неповторний дизайн, не обов'язково гнатися за останніми тенденціями моди. Потрібно лише трошки додати індивідуальності та власного стилю. Ваша оселя відображає вас та ваш внутрішній світ. Кольори, фактури та колекційні дрібниці можуть багато розповісти про людину та її захоплення, пише Jysk.

Контраст

Весь сенс індивідуального декорування полягає у використанні контрастів. Багато з нас знайомі з правилами поєднання кольорів, текстур, матеріалів. Існує декілька направлень, які допоможуть вам вирішити, який стиль вам пасує найбільше.

Щодо вдалих поєднань, ось головні тенденції:

Багатокольоровий / Стриманий білий

Сучасний / Вінтажний

Дерево / Метал

Чіткість та контурність / Плавні лінії

Ви можете обрати рослині мотиви, такі принти, зображені на декорі з натуральних матеріалів, створюють легкість та візуально розширюють простір кімнати. Або ж обрати більш холодні нордичні ноти, де насичені димчасті відтінки вдало поєднуються з контрастними білим та чорним кольорами. Обирайте для себе більше темних чи світлих відтінків та створюйте свій неперевершений глибокий північний стиль.

Особисті та пам’ятні речі

Дуже легко підкреслити індивідуальність і зробити кімнату більш затишною за допомогою особистих речей. Це можуть бути привезені вами сувеніри, маленькі подарунки, які для вас мають велике значення, улюблений плед, у який ви звикли загортатися, лампа, чи картина, намальована власноруч. Але не перетворюйте свою оселю на музей-горище.

Хенд-мейд

Зараз існує дуже багато хобі, які стануть у пригоді для креативного оформлення житлового простору. Малювання, колажі, квілінг, декупаж, композиції з рослин, валяння, топіарне мистецтво, арт-картини. Зараз за допомогою хендмейду можна створити арт-простір без зайвих витрат. Бажаєте більшого? Перетворіть старі меблі на витвори сучасного мистецтва. Зі старого стільця може вийти оригінальна полиця-вішалка, а старий чемодан стане новим розкладним пуфом.

Дуже класно ввечері виглядають гірлянди та декор з освітленням. Розташуйте їх на різному рівні, додайте дзеркало на протилежному боці та насолоджуйтесь затишною атмосферою. Також можна придбати оригінальні вази та кашпо і додати до них красиві рослини, живі, або штучні. Зробіть собі імпровізований камін з картонної коробки або ж старої полички, таці з дзеркалом та додайте до нього свічки.

Складіть розкидані речі у симпатичні плетені кошики та забудьте про безлад, зручне зберігання робить кімнату охайною та візуально розширює простір. Декоративні подушки та хенд-мейд подушки миттєво додають кімнаті індивідуальності. Можна зробити такі подушки з лавандою та покласти на диван, приємний запах грає немалу роль у створенні загальної атмосфери затишку.

Улюблені кольори

Ви можете змінити загальний настрій кімнати, змінивши кольорові акценти. Одягніть нові чохли на декоративні подушки, змініть плед та прикрасьте стіну новою картиною. Використовуючи один колір та його відтінки, ви створюєте єдиний стильний простір для комфортного відпочинку у власній оселі.