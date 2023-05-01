Ми звикли бачити в інтер’єрі одне стандартне дзеркало середнього розміру, проте це не єдиний варіант

Дзеркало – звичний елемент інтер’єру, проте його найчастіше можна побачити лише в передпокої, ванній кімнаті та біля гардеробної. У ньому вбачають лише пряму функцію – подивитись на себе, проте дзеркало може прикрасити інтер’єр, створити необхідний акцент, розшити простір та зробити його світлішим. Як використати дзеркало в дизайні інтер’єру, розповідає «Зелена садиба».

Рекомендації по розміщенню дзеркала в інтер’єрі

1. Перевірте, що відбиватиме дзеркало, перед тим, як його повісити. Воно має демонструвати гарну частину кімнати. Уникайте віддзеркалювання тих зон, де у вас часто виникає творчий безлад та нецікавих куточків інтер’єру.

2. Рекомендується вішати дзеркало на стіні під невеликим нахилом зверху донизу, щоб воно максимально віддзеркалювало кімнату.

3. Попри те, що дзеркало використовують для відбивання світла, не слід розміщувати його прямо навпроти сонця. Воно має бути поза прямими сонячними променями, але мати можливість вловлювати світло з відповідного кута. Додати простору кімнаті допоможе дзеркало, у якому можна побачити вікно.

4. Не перестарайтеся із кількістю дзеркал. Не потрібно вішати їх на кожну стіну. У такому просторі знаходитись буде незручно. За правило для розміщення дзеркал беруть до двох стін у кімнаті.

5. Будьте уважні з розміщенням дзеркала на рухомих частинах інтер’єру, таких як дверцята шаф, дверях, а також над ліжком. У таких місцях дзеркало потрібно дуже ретельно зафіксувати.

6. Не рекомендують розміщувати дзеркала прямо навпроти один одного. Це може створити «ефект задзеркалля», у такому приміщенні буде некомфортно.

7. За допомогою дзеркальної поверхні можна зробити майже невидимими непотрібні в інтер’єрі конструкції, наприклад виступи. Дзеркальними можна робити навіть стіни (не усі, звичайно, а невелику частину), такий прийом дозволяє «розчинити» її та зробити простір більшим.

Нестандартне дзеркало в інтер’єрі

1. Дуже велике дзеркало або декілька невеликих. Ми звикли бачити в інтер’єрі одне стандартне дзеркало середнього розміру, проте це не єдиний варіант. Подивіться на приклади інтер’єрів із дуже великими дзеркалами, поменше, але в парі або трійці, або ж мініатюрних у значній кількості.

2. Дзеркало нестандартної форми. Дзеркало може стати основним акцентом у кімнаті, якщо обрати варіант цікавої форми. Зараз існує безліч варіантів у магазинах на різний бюджет, можна зробити на замовлення, або ж, як завжди, увімкнути свою безмежну фантазію та створити унікальний проект самостійно.

3. Нестандартна рама. Оригінальним дзеркало може зробити не тільки форма, а й рама, яку можна створити майже будь з чого. Дуже часто зустрічається у сучасних модних інтер’єрах досить груба рама із деревини. Цікаві вінтажні рами можна знайти на барахолках – такі унікальні деталі роблять ваш інтер’єр особливим. Ідеально таке нестандартне дзеркало впишеться в гардеробну кімнату.

4. Незвична підсвітка. Дуже ефектно виглядає дзеркало із підсвіткою за ним. Окрім звичного жовтого або холодного світла, можна поставити кольорове. Вийде 2 в 1 – дзеркало та лампа.

5. Дзеркало-вікно. Якщо у кімнаті невеликі вікна або їх здається замало, можна додати дзеркало у вигляді вікна. Воно і збільшить кількість світла (якщо його розмістити у правильному місці), і створить потрібну ілюзію.

6. Дзеркальні поверхні. Функцію дзеркала виконують не тільки самі дзеркала, а й дзеркальні поверхні. Це можуть бути меблі, плитка, елементи стіни та декору, тощо.

7. Інші фактури та формати дзеркала. Можна експериментувати не тільки із формою дзеркала, а й із його «наповненням». Дуже цікаво виглядають зістарені дзеркальні поверхні, «позолочені», дзеркала з ефектом риб’ячого ока та подібне.